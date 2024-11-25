Реакция Генича на недовольство директора «Пари НН» комментаторами «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на критику со стороны «Пари НН».

Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева.

По мнению Мелик-Гусейнова, комментаторы виноваты в низкой посещаемости российских стадионов.

Генич комментирует футбол более 15 лет.

«Следующий символический удар перед матчем [вслед за Воронежем, чей стадион он критиковал] Рома Нагучев сделает в Нижнем. С шарфиком клуба.

Пошла мода наезжать на комментаторов «Матча» по всем направлениям. По поводу и без», – написал Генич.

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