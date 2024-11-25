Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Генича на недовольство директора «Пари НН» комментаторами «Матч ТВ»

    Реакция Генича на недовольство директора «Пари НН» комментаторами «Матч ТВ»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на критику со стороны «Пари НН».

    • Ранее генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева.
    • По мнению Мелик-Гусейнова, комментаторы виноваты в низкой посещаемости российских стадионов.
    • Генич комментирует футбол более 15 лет.

    «Следующий символический удар перед матчем [вслед за Воронежем, чей стадион он критиковал] Рома Нагучев сделает в Нижнем. С шарфиком клуба.

    Пошла мода наезжать на комментаторов «Матча» по всем направлениям. По поводу и без», – написал Генич.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored 7
    Нагучев ответил директору «Пари НН»: «Кто дал вам право так распоряжаться клубом?» 2
    Журавель – о словах директора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что комментаторы – обиженки и нарциссы» 5
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:37
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    crf575757
    1732553146
    Генич! Так не зря вас всех критикуют. Вы ни хрена не смыслите в футболе и несете во время комментирования футбола всякую чушь. Ты,Генич,вообще поиграл в первой лиге. а пытаешься лезть в премьер лигу со своими глупыми разговорами. А ЧЕРДАНЦЕВА вообще поганой метлой надо гнать с ТВ.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 