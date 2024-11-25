«Это не моя прихоть»: Черчесов выдвинул требование к казахстанским чиновникам

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выдвинул требование к календарю чемпионата страны сезона-2025.

«Нужно так календарь [чемпионата] составить, чтобы было не 11 дней за три сбора, а хотя бы 20. Ждем совещания, когда наши требования или просьбы, желания должны удовлетворить.

Это не моя прихоть, это подготовка», – сказал Черчесов.

Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.

Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.

В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

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