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    • «Это не моя прихоть»: Черчесов выдвинул требование к казахстанским чиновникам

    «Это не моя прихоть»: Черчесов выдвинул требование к казахстанским чиновникам

    Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выдвинул требование к календарю чемпионата страны сезона-2025.

    «Нужно так календарь [чемпионата] составить, чтобы было не 11 дней за три сбора, а хотя бы 20. Ждем совещания, когда наши требования или просьбы, желания должны удовлетворить.

    Это не моя прихоть, это подготовка», – сказал Черчесов.

    • Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.
    • Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.
    • В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    ...уефан
    1732546392
    ...Стасик, ты уже их всех затроллил, отдохни уже)...
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    alex1951
    1732546694
    ,,Врагу не сдается наш гордый Варяг,пощады он не желает))) PS Чабан,шашки наголо и в атаку))))
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    Александр.Т.
    1732556383
    Перед чемпионатом Европы у Черчесава было время месяц а то и больше и как сборная России сыграла? обосрались наши по полной.так что и21день не поможет ему да даже месяца три дать ему ))
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