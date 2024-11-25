«Это не моя прихоть»: Черчесов выдвинул требование к казахстанским чиновникам

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов выдвинул требование к календарю чемпионата страны сезона-2025.
«Нужно так календарь [чемпионата] составить, чтобы было не 11 дней за три сбора, а хотя бы 20. Ждем совещания, когда наши требования или просьбы, желания должны удовлетворить.
Это не моя прихоть, это подготовка», – сказал Черчесов.
- Черчесов стал главным тренером сборной Казахстана летом.
- Под его руководством, команда заняла последнее место в группе B3 Лиги наций с 1 очком в 6 матчах и разницей мячей 0:15. Она вылетела в Лигу C.
- В 2025 году Казахстан сыграет в отборе ЧМ-2026.
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