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    АПЛ. «Арсенал» разобрался с «Уотфордом», «Манчестер Сити» легко переиграл «Борнмут»

    В матче 32-го тура АПЛ «Арсенал» со счетом 4:0 разгромил «Уотфорд».

    В других встречах «Манчестер Сити» в гостях расправился с «Борнмутом», «Сандерленд» и «Вест Бромвич» голов не забили, «Сток Сити» не удержал преимущество в два мяча и сыграл вничью со «Суонси», «Норвич» вырвал победу у «Ньюкасла», «Вест Хэм» поделил очки с «Кристал Пэлас».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 32-й тур

    Арсенал – Уотфорд – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Санчес, 5; 2:0 – Ивоби, 38; 3:0 – Бельерин, 48; 4:0 – Уолкотт, 90.

    Борнмут – Манчестер Сити – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Фернандо, 7; 0:2 – Де Брюйне, 12; 0:3 – Агуэро, 19; 0:4 – Коларов, 90.

    Норвич – Ньюкасл – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Клозе, 45; 1:0 – Митрович, 71; 2:1 – Мбокани, 74; 2:2 – Митрович, 86 (с пенальти); 3:2 – Ольссон, 90.

    Сток Сити – Суонси – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аффелай, 13; 2:0 – Кркич, 53; 2:1 – Сигурдссон, 68; 2:2 – Палоски, 80.

    Сандерленд – Вест Бромвич – 0:0

    Вест Хэм – Кристал Пэлас – 2:2 (2:1)

    Голы: 0:1 – Делэйни, 15; 1:1 – Ланзини, 18; 2:1 – Пайе, 41; 2:2 – Гэйл, 75.

    Удаление: Куяте, 68.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      black_spirit 2 апреля 2016, 19:34

      В матче Ливерпуль - Тотенхем должен быть счет 4-0, или 0-4.

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