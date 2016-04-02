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    Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы


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    02.04.2016 18:07
    Похоже, вратарей Антонио Адана и Хави Вараса слегка «переклинило». Иначе и понять невозможно, как они умудрились пропустить два таких нелепых гола.

    Мадридский «Атлетико» перед перерывом матча с «Бетисом» обеспечил себе комфортный перевес в два мяча, благодаря точным ударам Торреса и Гризманна. Впрочем, «ударом» действие француза назвать сложно, а еще более тяжело подобрать слова, глядя на игру голкипера. Только посмотрите, что натворил Адан в ответ на обостряющий пас Гризманна:

    Впрочем, ничем не лучше Адана сегодня сыграл голкипер «Лас-Пальмаса» Хави Варас – тот вообще подарил мяч форварду «Валенсии» Родриго, и «летучие мыши» спокойно открыли счет.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Goal.com
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