Фейлы дня. Голкиперы «Бетиса» и «Лас-Пальмаса» синхронно пропустили смешные голы

Мадридский «Атлетико» перед перерывом матча с «Бетисом» обеспечил себе комфортный перевес в два мяча, благодаря точным ударам Торреса и Гризманна. Впрочем, «ударом» действие француза назвать сложно, а еще более тяжело подобрать слова, глядя на игру голкипера. Только посмотрите, что натворил Адан в ответ на обостряющий пас Гризманна:

Впрочем, ничем не лучше Адана сегодня сыграл голкипер «Лас-Пальмаса» Хави Варас – тот вообще подарил мяч форварду «Валенсии» Родриго, и «летучие мыши» спокойно открыли счет.