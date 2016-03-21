Де Хеа не нужен «Реалу». Кержаков едет в сборную с травмой. Дайджест событий дня

«Реал» больше не нуждается в Де Хеа и намерен продлить контракт Наваса

Новый сезон сериала «Путешествие Де Хеа в Мадрид» может и не начаться. Испанская Marca сообщает, что Кейлор Навас полностью устраивает руководство «Реала». При этом контракт 29-летнего голкипера и так действует до 2020 года. Новое соглашение – письменное подтверждение того, что Навас останется основным вратарем «сливочных». В этом сезоне он провел 16 сухих матчей во всех турнирах.

Хотя прогнозировать, что взбредет в голову Флорентино Пересу летом, невозможно. Желание заполучить в команду самого талантливого вратаря Испании у него точно не пропало. Однако теперь переход Де Хеа осложнен новым контрактом, который он подписал с «Манчестер Юнайтед».

Слуцкий: «Никого взамен Кержакова и Торбинского не вызовем»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий подтвердил, что на ближайшие матчи с Литвой и Францией не приедет Дмитрий Торбинский. Однако на его позицию никого вызывать не будут. Зато Александр Кержаков так рвется на поле, что поехал в сборную с травмой. «У него повреждение передней поверхности бедра. Кержаков прибудет в расположение сборной, а там уже тренерский штаб будет решать, как, кто и где его будет лечить, – объяснил ситуацию в интервью ТАСС врач сборной Эдуард Безуглов. – Но не исключено, что он успеет восстановиться – это мы как раз и будем выяснять».

Напомним, с Литвой наша команда сыграет 26 марта на «Открытие Арене», а против Франции – 29 марта в Париже.

Молодежная сборная России пострадала от травмы. Вместо защитника «Бенфики» Виталия Лысцова вызван хавбек «Спартака» Александр Зуев. Почему так случилось, мы рассказывали тут.

Нойштедтер: «Пока моя мечта выступать за Россию не сбылась»

Время идет, а Романа Нойштедтера в сборной все нет. Он уже тоже волнуется. Посмотрите трогательное видео в инстаграме.

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Бентеке близок к переходу в «Ювентус»

Дела бельгийского форварда в «Ливерпуле» совсем плохи. В схему Юргена Клоппа он не вписывается, голов забивает мало. После игры с «Саутгемптоном» (3:2) у него состоялся жесткий разговор с тренером прямо на поле. Велика вероятность, что летом Бентеке уйдет. Претендентов на форварда хватает: половина клубов Премьер-лиги, а теперь и «Ювентус». Туринцы явно рассматривают вариант с Бентеке на случай ухода Альваро Мораты.

Бускетс сломал руку в расположении сборной Испании

Грустные новости для Испании и «Барселоны»: Серхио Бускетс неудачно съездил в сборную, где сломал руку. Ближайшие матчи испанцы проведут и без него, там 24 марта поединок с Италией и Румынией – 27 марта. А вот «Барселоне» играть с «Реалом» 2 апреля, а через три дня рубиться с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

Первыми новичками «Манчестер Сити» могут стать Погба и Хуммельс

Поглядывая одним глазом на «Баварию», Хосеп Гвардиола уже прикидывает, как будет выглядеть «Манчестер Сити» в новом сезоне. Одним из первых новичков может стать Поль Погба, которому хочется поработать с Гвардиолой и уже тесно в Серии А. Еще одна важная покупка будет сделана в линию обороны. Мартин Демикелис был деклассирован в дерби Манчестера 18-летним Маркусом Рэшфордом и наверняка покинет клуб. Гвардиола приглядывается к Матсу Хуммельсу. Кроме того в «Сити» из «Боруссии» почти наверняка перейдет Илкай Гюндоган. Пеп пытался переманить его еще в «Баварию».

У Ибрагимовича конфликт с Курзавой

Златан Ибрагимович продолжает наводить свои порядки в «ПСЖ». Недавно швед поссорился с защитником Грегори Ван дер Вилем, тот с досады даже уехал со стадиона, не став досматривать матч. Авторитетная Le Parisien сообщает, что теперь у Златана конфликт с Лайвеном Курзавой, которого он якобы сделал виновником поражения от «Монако». Теперь уже не кажется, что Париж будет сильно скучать по Ибрагимовичу.

Его, кстати, очень ждут в «Челси». До английских СМИ дошли слухи, что лондонцы предлагают Златану двухлетний контракт на десять млн евро в год. Солидно. Тренера, в принципе, можно не брать – Златан рулит.

Антонио Конте, которого газеты уже посадили в кресло тренера «Челси», всех запутал: «Челси»? Не отрицаю, но я могу возглавить и итальянский клуб. Посмотрим, что будет в будущем. Что-то прекрасное есть и в Италии, и за рубежом. Я точно знаю, что в сборных работать не хочу. Я планирую вновь работать с клубами».

Ташуев может покинуть «Кубань» уже на этой неделе

«Кубань» может поменять второго тренера за сезон, сообщает «СЭ». Решение о судьбе Сергея Ташуева будет принято в течение ближайших дней. «Кубань» после 21-го тура имеет в своем активе 18 очков и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице. После возобновления чемпионата команда Ташуева потерпела два поражения в трех играх. Также краснодарцы вылетели из кубка России на стадии четвертьфинала, проиграв «Зениту» (0:1).

Селезнев, Ткачук и Хенти. Антисборная 21-го тура РФПЛ