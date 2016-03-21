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    Лайфхак: как попасть в сборную России за один матч


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    21.03.2016 18:05
    За 20 минут хавбек «Спартака-2» делает хет-трик в игре с «Соколом», а на следующий день получает приглашение в молодежную сборную России. Показываем достижение Александра Зуева.

    Игры ФНЛ не всегда получаются эффектными, но «Спартак-2» тут одна из самых веселых команд. Вот и «Сокол» дважды выходил вперед, пока за дело не взялся Александр Зуев. На хет-трик парню хватило 20 минут: голы случились на 4, 23 и 24 минутах. «Сокол» упирался, но все равно проиграл в гостях — 4:3.

    Сегодня стало известно, что Зуев едет в молодежную сборную вместо травмированного Виталия Лысцова.

    Всего у Зуева шесть голов в ФНЛ, а в 2013 году он выиграл юношеский чемпионат Европы.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
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