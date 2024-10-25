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    • Против двух сотрудников «Енисея» возбуждено уголовное дело

    Против двух сотрудников «Енисея» возбуждено уголовное дело

    Следственный отдел по Железнодорожному району Красноярска возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию «Енисея» на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

    В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере), п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в получении коммерческого подкупа в крупном размере).

    «По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые с целью получения незаконного денежного вознаграждения решили подыскивать и взаимодействовать с представителями организаций, которым требуется доступ к площадкам футбольного клуба «Енисей» во время проведения спортивных мероприятий и обеспечение беспрепятственной торговли продуктами питания.

    Реализуя преступный умысел, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» обратился к представителю одной из коммерческих компаний с предложением о заключении договора об оказании услуг по размещению рекламных материалов АНО ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей.

    Одновременно он предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий.

    Представитель компании ответил согласием. За совершение незаконных действий подозреваемые получили коммерческий подкуп в сумме 550 тысяч рублей. которым распорядились по собственному усмотрению.

    В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей ФК «Енисей» в 2024-2025 году, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий.

    Один из подозреваемых задержан. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.

    • По данным NGS24.RU, в поле зрения правоохранителей попали заместитель директора по маркетингу Павел Дегаев и руководитель отдела развития Иван Болкунов.
    • «Енисей» занимает 9-е место в Первой лиге с 20 очками после 15 матчей.

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    Источник: официальный сайт ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

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    ...уефан
    1729841022
    ...Андрюха, беги оттуда!...
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    The only one
    1729841046
    раскрыли преступление века, единственное в своём роде и неповторимое...
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1729848114
    Проверить всех чиновников и судей РФС, включая Дюкова и Митрофанова, на полиграфе на предмет договорняков
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