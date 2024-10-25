Против двух сотрудников «Енисея» возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Железнодорожному району Красноярска возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по маркетингу и менеджера по развитию «Енисея» на основании материалов УФСБ России по Красноярскому краю.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «в», «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в крупном размере), п.п. «б», «в» ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (посредничество в получении коммерческого подкупа в крупном размере).

«По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемые с целью получения незаконного денежного вознаграждения решили подыскивать и взаимодействовать с представителями организаций, которым требуется доступ к площадкам футбольного клуба «Енисей» во время проведения спортивных мероприятий и обеспечение беспрепятственной торговли продуктами питания.

Реализуя преступный умысел, менеджер по развитию АНО ФК «Енисей» обратился к представителю одной из коммерческих компаний с предложением о заключении договора об оказании услуг по размещению рекламных материалов АНО ФК «Енисей» стоимостью 150 тысяч рублей.

Одновременно он предложил за незаконное денежное вознаграждение в размере 550 тысяч рублей организовать возможность оказания услуг по обеспечению питанием во время проведения спортивных мероприятий.

Представитель компании ответил согласием. За совершение незаконных действий подозреваемые получили коммерческий подкуп в сумме 550 тысяч рублей. которым распорядились по собственному усмотрению.

В последующем стороны заключили договор об оказании услуг по размещению рекламных материалов клуба во время проведения матчей ФК «Енисей» в 2024-2025 году, а представитель компании получил разрешение и осуществлял торговлю в точках питания во время проведения спортивных мероприятий.

Один из подозреваемых задержан. По уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – говорится в сообщении.