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    Тихонов возмутился временем начала матча «Енисея»

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов недоволен, что команда начала матч 14-го тура Первой лиги против «Родины» (1:1) в полночь по Красноярску.

    «Мы играем, когда в Красноярске 12 часов ночи, люди обычно в это время спят. Можно было бы встретиться на день раньше, если поле занято. Хорошо, тогда мы будем играть в Красноярске в восемь утра по Москве, чтобы было удобно всем. Почему мы всегда встречаем гостей в Красноярске в 11 по Москве, а сейчас – в 12 часов ночи? Нельзя было вынести матч? Мы от этого страдаем. Все нормальные люди спят, а мы играем в футбол.

    Следующие встречи в Красноярске «Родина» точно будет проводить в 8 утра», – пригрозил Тихонов.

    • «Енисей» вел в счете до 71-й минуты.
    • Красноярцы идут в РПЛ 11-ми.
    • До зоны переходных матчей – 6 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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    12.10.2024 23:25
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