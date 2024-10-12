Тихонов возмутился временем начала матча «Енисея»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов недоволен, что команда начала матч 14-го тура Первой лиги против «Родины» (1:1) в полночь по Красноярску.

«Мы играем, когда в Красноярске 12 часов ночи, люди обычно в это время спят. Можно было бы встретиться на день раньше, если поле занято. Хорошо, тогда мы будем играть в Красноярске в восемь утра по Москве, чтобы было удобно всем. Почему мы всегда встречаем гостей в Красноярске в 11 по Москве, а сейчас – в 12 часов ночи? Нельзя было вынести матч? Мы от этого страдаем. Все нормальные люди спят, а мы играем в футбол.

Следующие встречи в Красноярске «Родина» точно будет проводить в 8 утра», – пригрозил Тихонов.