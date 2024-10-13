«Не брал бы их в команду»: глава «Сокола» объяснил, что не так с воспитанниками «Краснодара»

Директор «Сокола» Алексей Потапов высказался о ситуации в команде.

Накануне саратовцы проиграли в Первой лиге «Торпедо» (0:5).

«По главному тренеру Алексею Баге все не просто, он попал в сложную ситуацию. Хороший тренер и хороший человек.

Если бы было можно что-то отмотать назад, я бы не брал в команду белорусов – так не играют за своего тренера, который, по-русски говоря, рвал за них одно место, и краснодарских воспитанников: у них очень завышенное о себе мнение, а на выходе просто ноль. Опускать руки и плакаться не в моем стиле, ничего страшного, хотя финансами мы не избалованы.

Меня уже прошлый год все хоронили. Читаю интервью многих тренеров и руководителей – просто смешно становиться. Вас бы сюда на бюджет в двести миллионов рублей, очень хотел бы посмотреть, как бы вы работали! Наверное, на автобусах не ездите. Нашим болельщикам – отдельное спасибо. Не переживайте, я разберусь! Большая просьба – прийти поддержать команду в Кубке и первенстве, мы играем для вас!» – сказал Потапов.