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    • «Не брал бы их в команду»: глава «Сокола» объяснил, что не так с воспитанниками «Краснодара»

    «Не брал бы их в команду»: глава «Сокола» объяснил, что не так с воспитанниками «Краснодара»

    Директор «Сокола» Алексей Потапов высказался о ситуации в команде.

    • Накануне саратовцы проиграли в Первой лиге «Торпедо» (0:5).

    «По главному тренеру Алексею Баге все не просто, он попал в сложную ситуацию. Хороший тренер и хороший человек.

    Если бы было можно что-то отмотать назад, я бы не брал в команду белорусов – так не играют за своего тренера, который, по-русски говоря, рвал за них одно место, и краснодарских воспитанников: у них очень завышенное о себе мнение, а на выходе просто ноль. Опускать руки и плакаться не в моем стиле, ничего страшного, хотя финансами мы не избалованы.

    Меня уже прошлый год все хоронили. Читаю интервью многих тренеров и руководителей – просто смешно становиться. Вас бы сюда на бюджет в двести миллионов рублей, очень хотел бы посмотреть, как бы вы работали! Наверное, на автобусах не ездите. Нашим болельщикам – отдельное спасибо. Не переживайте, я разберусь! Большая просьба – прийти поддержать команду в Кубке и первенстве, мы играем для вас!» – сказал Потапов.

    • Багу могут уволить на следующей неделе.
    • «Сокол» идет в таблице 13-м.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии (2)
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    Интерес
    1728815292
    Сокол оказался не орлом.
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    MazaiNN
    1728820217
    Все ..уевые. Один он Дартаньян.
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