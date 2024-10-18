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    • Президент «Сочи» – о вылете из РПЛ: «Этого не должно было случиться»

    Президент «Сочи» – о вылете из РПЛ: «Этого не должно было случиться»

    Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил об амбициях клуба вернуться в РПЛ через год после вылета.

    – Выход в РПЛ – обязательная задача?

    – Конечно. Посмотрим, как команда с ней справится.

    – Вылет переживается тяжело?

    – Если это произошло, значит, для чего-то было нужно. Хотя, судя по игре команды, случиться этого не должно было. Но раз так вышло, надо уметь вставать после падения.

    • «Сочи» набрал 21 очко в 14 турах Первой лиги.
    • Команда идет на 6-м месте в таблице.
    • Отставание от лидеров – 5 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (1)
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    Интерес
    1729279491
    Все так говорят.Хотя обе вылетевшие напрямую команды на финише показывали неплохую игру,в отличие от уцелевших,которые продолжают и сейчас заниматься тем же.
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