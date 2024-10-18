Президент «Сочи» – о вылете из РПЛ: «Этого не должно было случиться»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил об амбициях клуба вернуться в РПЛ через год после вылета.
– Выход в РПЛ – обязательная задача?
– Конечно. Посмотрим, как команда с ней справится.
– Вылет переживается тяжело?
– Если это произошло, значит, для чего-то было нужно. Хотя, судя по игре команды, случиться этого не должно было. Но раз так вышло, надо уметь вставать после падения.
- «Сочи» набрал 21 очко в 14 турах Первой лиги.
- Команда идет на 6-м месте в таблице.
- Отставание от лидеров – 5 баллов.