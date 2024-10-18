Президент «Сочи» – о вылете из РПЛ: «Этого не должно было случиться»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг заявил об амбициях клуба вернуться в РПЛ через год после вылета.

– Выход в РПЛ – обязательная задача?

– Конечно. Посмотрим, как команда с ней справится.

– Вылет переживается тяжело?

– Если это произошло, значит, для чего-то было нужно. Хотя, судя по игре команды, случиться этого не должно было. Но раз так вышло, надо уметь вставать после падения.