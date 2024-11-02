Известный грузинский боец обратился с претензией к Роналду

Грузинский и испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия отреагировал на высказывания нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в свой адрес.
В социальных сетях ранее появилось видео, на котором португалец рассуждает о поединке Топурии с американцем Максом Холлоуэем.
«Топурия слишком много говорит... Думаю, что когда он победил Волкановски, то Алекс просто был не готов к удару. Илия не дрался с лучшими парнями. Если он победит Макса, то я его зауважаю», – сказал футболист.
Топурия ответил Роналду: «Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не отличит уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем собственную реальность на других. Желаю тебе всего самого наилучшего в том, что осталось от твоей карьеры, и да благословит бог твою семью».
- Топурия нокаутировал Холлоуэя в рамках боя на вечере UFC 26 октября в Абу-Даби.
- Он является действующим чемпионом UFC в полулегком весе, одержал 16 побед в 16 боях за карьеру в смешанных единоборствах.
- В прошлом сообщалось о дружбе Роналду с марокканским кикбоксером Бадром Хари.