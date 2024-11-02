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    • Известный грузинский боец обратился с претензией к Роналду

    Известный грузинский боец обратился с претензией к Роналду

    Грузинский и испанский боец смешанных единоборств Илия Топурия отреагировал на высказывания нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в свой адрес.

    В социальных сетях ранее появилось видео, на котором португалец рассуждает о поединке Топурии с американцем Максом Холлоуэем.

    «Топурия слишком много говорит... Думаю, что когда он победил Волкановски, то Алекс просто был не готов к удару. Илия не дрался с лучшими парнями. Если он победит Макса, то я его зауважаю», – сказал футболист.

    Топурия ответил Роналду: «Я не ожидал, что кто-то вроде тебя не отличит уверенность от высокомерия. Но, в конце концов, мы все отражаем собственную реальность на других. Желаю тебе всего самого наилучшего в том, что осталось от твоей карьеры, и да благословит бог твою семью».

    • Топурия нокаутировал Холлоуэя в рамках боя на вечере UFC 26 октября в Абу-Даби.
    • Он является действующим чемпионом UFC в полулегком весе, одержал 16 побед в 16 боях за карьеру в смешанных единоборствах.
    • В прошлом сообщалось о дружбе Роналду с марокканским кикбоксером Бадром Хари.

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    Источник: страница Илии Топурии в соцсети X

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    02.11.2024 18:21
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    Комментарии (2)
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    1730563669
    ТО есть-"Пошёл верблюду под курдюк"!
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    n876
    1730568593
    А в чем проблема ? Рон сказал--"Если он победит Макса, то я его зауважаю* Топурия нокаутировал Холлоуэя (тот самый Макс). Рон теперь его зауважал.
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