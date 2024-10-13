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    Крицюк рассказал о криминальном прошлом Тольятти

    Вратарь «Тюмени» Станислав Крицюк рассказал о своем детстве в Тольятти.

    Голкипер перешел из тольяттинской академии в португальскую «Брагу» в 2013 году.

    – В детстве вы жили в Тольятти. В 90-е, по слухам, это был один из самых криминальных городов – там был «золотой» АвтоВАЗ. Часто ли вы сталкивались с «гопотой» или другими криминальными элементами?

    – Не часто, но бывало. Было так, что если зайдешь в другой квартал, то местных парней лучше обходить, а точнее – не попадаться. Тебя остановят, спросят, что делаешь не в своем районе. Сталкивался с таким.

    Не могу сказать, что в раннем детстве было волнительно, но примерно до 14-15 лет было напряженно. Бывало, останавливали, ножом угрожали, но ничего не происходило. Причем ребята были ненамного старше меня, года на три-четыре. Рюкзак вытряхивали, но в те времена не было телефонов и еще чего-то ценного. Деньги только могли забрать.

    Проездной был для многодетной семьи, его не брали просто потому, что им не воспользуешься. Ничего такого сверхсерьезного лично у меня не случалось.

    Наверное, я был занят делом, учебой, тренировками, поэтому не так часто гулял и попадал в такие ситуации.

    Пару лет назад приезжал в Тольятти, к родителям. Делал пробежку до их квартиры, это километра два. Задумался: в прошлом вечером не в своем районе после 22 часов не побегал бы спокойно, в наушниках. А в детстве, пересекая эти кварталы, нужно было быть бдительным, – сказал Крицюк.

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    Источник: «72.ру»

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    13.10.2024 22:32
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    Комментарии (1)
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    1728854817
    И в этом тоже "виноват" Путин.А как весело и свободно жилось не только в "бандитском Петербурге",но и в "бандитском Тольятти"!Прям,ностальгия грызёт,при воспоминаниях "о святых девяностых"!!!
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