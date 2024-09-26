Крицюк: «С приходом Шалимова в «Краснодар» я словил депрессию»

Вратарь Станислав Крицюк рассказал о пережитом спаде, когда «Краснодар» возглавил Игорь Шалимов.

– С приходом Игоря Шалимова я вообще словил депрессию, как понял уже позже. Не мог уснуть на протяжении многих ночей с конца октября по декабрь 2016 года. Нормально не спал несколько недель, а после матчей не засыпал вообще.

Не было сил, не хотел тренироваться. Шел сложный период, потому что на неделе по два матча – не было времени переключиться и нормально восстановиться.

– На игре это отражалось?

– Перед домашним матчем с «Оренбургом» я совсем не смог уснуть. Утром сказал об этом врачу: «Не готов играть, плохое состояние». Договорились подождать, попытаться немного поспать днем перед матчем.

Конечно, они хотели, чтобы я сыграл. Да и аргумент «не выспался» несерьезный. На разминке чувствовал себя плохо: сильная слабость, заторможенность. Но мог работать, как казалось.

Мне не хотелось подводить людей и менять планы тренерского штаба. Да и просто уходить с игры по непонятной причине и давать шансы другим. Я думал – справлюсь, как и до этого.

Игра началась, и только тогда я понял, что соображаю медленнее, чем обычно. То есть я мог где-то не подсказать, опоздать с решением на одну секунду (а это много в футболе), быть неинициативным.

Чувствовал себя физически неважно. Тело начало потряхивать. Когда мяч оказывался на другой половине, я садился на корточки, потому что было тяжело.

Думал о замене в перерыве: главное, дотерпеть и не подвести команду, благо мы повели 2:0 в начале первого тайма. Но ближе к перерыву счет превратился в 2:3.

Я понял, что подвожу коллектив. Хоть я и ошибся только в одном голе, чувствовал, что в других ситуациях мог сделать больше. Я сел на газон и попросил замену.

Не мог доиграть первый тайм до конца из-за своего состояния и переживал, что только мешаю. Я не хотел, чтобы из-за меня мы пропустили еще и проиграли матч.

– Что было дальше?

– Проблемы со сном никуда не уходили. Провел два матча – один в Лиге Европы, а другой – в чемпионате. А вот против «Зенита» не вышел, потому что все накопилось – и перед этой игрой опять не спал. Соответственно, плохо себя чувствовал – как перед «Оренбургом». Решил не повторять ошибок.

– Как на это реагировал Шалимов?

– Мы с ним не разговаривали ни до, ни после. Но, видимо, он поставил на мне штамп: я не могу играть против топ-соперников. Эту мысль все в красках распространили.

Хотя это легко опровергнуть при желании, посмотрев мою личную статистику. Я играл и против «Зенита», и против «Спартака», и против ЦСКА, и в Португалии никогда не пропускал топ-матчи.

Напротив, иногда выходил на поле с недолеченной травмой, потому что очень хотел помочь, а с «Зенитом», «Бенфикой» или «Байером» играл вообще одной левой ногой, потому что с рабочей правой были проблемы.

Но меня это не останавливало. Опять же, можно отнести сюда двухмесячный период в «Зените», когда были матчи с «Челси», «Ювентусом» и другими. Но ситуацию выкрутили так, что пошел такой неприятный слух про меня. Это сильно навредило моей карьере в России, и я из-за этого очень переживал.

К сожалению, футболисты не могут выйти к журналистам и рассказать, как все было на самом деле. Или хотя бы осветить ситуацию со своей стороны. Таковы реалии. Мы все ограничены контрактом.

Но я в итоге справился с этими переживаниями, доказал обратное многим людям, а главное – доказал себе. И мне еще есть что показать в игре. Надеюсь, получится.