Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года

Бывший вратарь сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры.
– Я завершил карьеру еще зимой.
– Что дальше?
– Посмотрим.
– Сейчас планируете отдыхать после карьеры?
– Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе – посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.
– У вас уже есть предложения?
– Можно сказать, что да.
- Крицюку 34 года.
- Он воспитанник академии футбола имени Коноплева.
- Голкипер выступал за такие клубы, как «Зенит», «Краснодар» и «Брага».
Источник: «РБ Спорт»