Экс-вратарь «Краснодара» и «Зенита» завершил карьеру в 34 года

Бывший вратарь сборной России Станислав Крицюк объявил о завершении карьеры.

– Я завершил карьеру еще зимой.

– Что дальше?

– Посмотрим.

– Сейчас планируете отдыхать после карьеры?

– Отдыхать не хотелось бы. Хотелось бы поработать. В каком статусе – посмотрим. Но точно хочу остаться в спорте.

– У вас уже есть предложения?

– Можно сказать, что да.