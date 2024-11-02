Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

«Я думаю, что у ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. Если я ошибусь, буду рад. Но с моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом этого дерби», – сказал Губерниев.

Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 24 очками после 13 игр. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.

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