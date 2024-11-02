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    Губерниев назвал фаворита матча ЦСКА – «Спартак»

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о матче 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак».

    «Я думаю, что у ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а «Спартак» по традиции более зажат. Если я ошибусь, буду рад. Но с моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом этого дерби», – сказал Губерниев.

    • Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 24 очками после 13 игр. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.

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    Источник: «ВсеПроСпорт»

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    02.11.2024 18:27
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    Комментарии (3)
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    1730562040
    Дело за малым :подтвердить это на поле.
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    neim
    1730562585
    Соперники на сегодня достойны друг друга, так пусть же будет боевая ничья ))). Главное, чтобы свистун не испортил игру своими "допусками" ))), а то не ровен час, по переломают друг друга кони, звери, люди ))).
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    oyabun
    1730562923
    Заметил - когда наши горе-ыксперты предрекают Спартаку поражение, он наоборот побеждает. И обратно, когда в один голос называют красно-белых фаворитами, жди беды.
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