Владелец «Сочи» сказал, за какой клуб РПЛ болеет

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг признался, что с детства является болельщиком другой команды.

«Я – петербуржец, с детства болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда развивалась и достигала высокого уровня.

«Зенит» – команда мирового класса, в ней собраны высококлассные игроки. Они должны побеждать, но спорт есть спорт, все рассудит конец сезона.

Будем надеяться, что к концу сезона «Сочи» выйдет в РПЛ, а «Зенит» будет побеждать», – сказал Ротенберг.