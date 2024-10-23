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    Владелец «Сочи» сказал, за какой клуб РПЛ болеет

    Владелец «Сочи» Борис Ротенберг признался, что с детства является болельщиком другой команды.

    «Я – петербуржец, с детства болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда развивалась и достигала высокого уровня.

    «Зенит» – команда мирового класса, в ней собраны высококлассные игроки. Они должны побеждать, но спорт есть спорт, все рассудит конец сезона.

    Будем надеяться, что к концу сезона «Сочи» выйдет в РПЛ, а «Зенит» будет побеждать», – сказал Ротенберг.

    • «Зенит» борется за 7-е подряд чемпионство.
    • В этом году у петербургского клуба 100-летний юбилей.
    • «Зенит» и «Сочи» подозревают в неформальных связях.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (13)
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    Мордаванин
    1729698471
    и все сразу побежали а.ху.евать)) в розовых шароварах
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    Semenycch
    1729698811
    Мы помним, что Сочи это бывшее Динамо Санкт-Петербург.
    Ответить
    ...уефан
    1729699594
    ...за Миллера и бабло ты болеешь!...
    Ответить
    Интерес
    1729700428
    Все это поняли по истории с уничтожением и изгнанием из города ленинградского "Динамо". "Один кишлак-один ишак".
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    sochi-2013
    1729702380
    Боря, таки хотелок мало. Не делай мне нервы, их есть еще где испортить. Усиливай состав.
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    Питерский князь
    1729703496
    Помнится мне, не так давно Сочи был на 2 месте, в конце сезона. Удачи Сочи.
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    russkiisergei
    1729703539
    сразу ясно! *******, а не владелец
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1729705931
    А расскажите о связях сырдыха с химками?
    Ответить
    Гавроша Пятый
    1729706038
    Эй рыла, где вы? Сейчас я все расскажу, вставайте на четвереньки и слушайте Великий Зенит!!!
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