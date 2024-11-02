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    Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

    Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

    «1:1. Безусловно, противостояние двух московских команды будет главным матчем этого тура, но в нынешних реалиях это будет игра двух середняков, для которых место в тройке уже будет за счастье. О чемпионстве не может быть и речи с таким качеством футбола.

    Команды приблизительно равны по силе, никому нельзя отдать преимущество. У красно-синих чуть сильнее оборона, у соперников небольшое преимущество в атаке. Скорее всего, забьют обе команды, но победителя в этой игре, вероятно, не будет. Результат может быть любой, будут друг другу ноги ломать», – написал Бубнов.

    • Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 24 очками после 13 игр. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.

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    Источник: Sportbox.ru

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    02.11.2024 19:00
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1730563480
    Так 1-1,или "результат любой",хитропопый "аналитик",академик в области ТТД???
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    fakeid
    1730563925
    прогноз: позор спартаку!
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    Фердя
    1730570804
    Коням настанет пипец, однозначно! Подковы на ходу отваливаются!
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