Бубнов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Спартак»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в 14-м туре РПЛ.

«1:1. Безусловно, противостояние двух московских команды будет главным матчем этого тура, но в нынешних реалиях это будет игра двух середняков, для которых место в тройке уже будет за счастье. О чемпионстве не может быть и речи с таким качеством футбола.

Команды приблизительно равны по силе, никому нельзя отдать преимущество. У красно-синих чуть сильнее оборона, у соперников небольшое преимущество в атаке. Скорее всего, забьют обе команды, но победителя в этой игре, вероятно, не будет. Результат может быть любой, будут друг другу ноги ломать», – написал Бубнов.

Игра пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

ЦСКА занимает 5-е место в РПЛ с 24 очками после 13 игр. «Спартак» идет 6-м с 22 баллами.

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