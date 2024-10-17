Калешин после 0:5 обвинил игроков «Чайки» в невере в бога

Юрист Антон Смирнов дал инсайд из стана «Чайки». Главный тренер команды из Песчанокопского Евгений Калешин призвал игроков ходить в церковь.

«Сейчас поведаю вам очередной шедевр о Калешине.

После игры с «Сочи», проигранной «Чайкой» на выезде 0:5, Калешин обвинил футболистов в том, что все их беды и такой результат от того, что... они не верят в Бога и не ходят в церковь.

Видимо, когда Калешин говорил о работе над ошибками, он имел в виду именно это.

Какое ты имеешь право говорить футболистам такие вещи? А если среди них есть атеисты, агностики, приверженцы других религий, не тех, где Бог един, например? Какая связь между игрой, которую ставить должен ты, и верой в Бога?» – написал Смирнов.