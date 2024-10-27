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  • Глушаков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»

Глушаков предложил тренера на замену Станковичу в «Спартаке»

27 октября 2024, 11:01
19

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков предложил российского тренера на замену Деяну Станковичу.

«Российский тренер в «Спартаке»? Это больная тема для всех болельщиков «Спартака» и не только. «Спартак» все время начинает сезон хорошо плюс-минус с любым тренером. Как только происходит какая-то неудача, все говорят, что надо увольнять и брать нового: русского или иностранца. Я не нахожусь в команде, поэтому судить об атмосфере не могу. На протяжении долгих лет еще будет то, что игроки и тренеры приходят и уходят. Надо, чтобы устаканилось все.

У болельщиков «Спартака» есть запрос на русского тренера? В «Спартаке» работали и Тихонов, и Аленичев с Титовым. В принципе, неплохую команду создавали. Есть много специалистов, которые готовы возглавить. Тихонов достоин получить шанс? Это человек с громадным опытом. Любит «Спартак», играл там, работал. Думаю, он созрел как один из кандидатов», – сказал Глушаков.

  • Тихонов сейчас в «Енисее».
  • Команда идет в Первой лиге 10-й.
  • «Спартак» занимает в РПЛ 6-е место.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Енисей Спартак Химки Глушаков Денис Тихонов Андрей Станкович Деян
Комментарии (19)
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VVM1964
1730018386
"Как только происходит какая-то неудача, ВСЕ говорят, что надо увольнять и брать нового..." - не надо обобщать !!! Думаю, что большинство понимает, что с таким подбором игроков бороться можно только за попадание в тройку ! ((( Конечно 6-е - это плохой результат, но он промежуточный ...
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Январь 59
1730018533
Совсем недавно в одном из интервью, Тихонову задали вопрос:"А согласитесь пойти в Спартак гл. тренером?" Тихонова как кипятком ошпарило, ответ был примерно таков:"Нет я ещё в здравом уме".
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Лицом_на_клаве
1730031284
Закачался стул под физруком!
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aldo conte
1730240699
Рассмешил так рассмешил. Перепутал футболиста Тихонова и тренера Тихонова. У него уже были возможности продемонстрировать свои тренерские навыки. Где результат?
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