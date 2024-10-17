В «Торпедо» раскрыли подробности разбирательства с поставщиком бутилированной воды

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о судебном процессе, в котором участвует клуб.
Сообщалось, что москвичи не заплатили 1,2 миллиона рублей поставщику бутилированной воды.
«Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было.
Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция», – заявил Волнушкин.
- В среду «Торпедо» вылетело из Фонбет Кубка России, разгромно проиграв «Балтике» (0:4) в 1/8 финала Пути регионов.
- В Первой лиге команда лидирует с 26 очками в 14 турах.