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    • В «Торпедо» раскрыли подробности разбирательства с поставщиком бутилированной воды

    В «Торпедо» раскрыли подробности разбирательства с поставщиком бутилированной воды

    Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал о судебном процессе, в котором участвует клуб.

    Сообщалось, что москвичи не заплатили 1,2 миллиона рублей поставщику бутилированной воды.

    «Это не так. Мы находимся в процессе судебного разбирательства. Считаем, что воды на эту сумму поставлено не было.

    Суд определит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция», – заявил Волнушкин.

    • В среду «Торпедо» вылетело из Фонбет Кубка России, разгромно проиграв «Балтике» (0:4) в 1/8 финала Пути регионов.
    • В Первой лиге команда лидирует с 26 очками в 14 турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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