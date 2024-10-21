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    • «Уфа» хочет уволить тренера, но не может из-за отсутствия денег на неустойку

    «Уфа» хочет уволить тренера, но не может из-за отсутствия денег на неустойку

    «Уфа» хочет уволить главного тренера Евгения Харлачева. Однако денег на неустойку нет.

    «Харлачева не отправляют в отставку с поста главного тренеры «Уфы» из-за того, что ему и его штабу надо платить компенсацию, а в клубе туго с деньгами.

    В клубе из Башкирии есть хорошие зарплаты (у Олега Баклова 750 тысяч рублей в месяц, немногим меньше у Дмитрия Стоцкого), но его финансовое положение в целом оставляет желать лучшего. Если команде выплатили зарплату за сентябрь, то сотрудникам – нет. Проблемы, кстати, и у «Салавата Юлаева», хотя это иной коленкор: бюджеты несопоставимы. Странно, республика-то богатая.

    Вообще не понимаю, когда тренеры вот так держатся за свою работу, осознавая, что они в тупике и не могут дать команде уже ничего. Контракт есть контракт, никто не спорит – но если вы серьезные фигуры, то вас ведь позовут в другой клуб, или как? Никто не говорит, что надо уходить без неустойки, но можно самому предложить: все, понимаю, что не выруливаю, заплатите за пару месяцев вперед и разойдемся. К счастью, коучей, поступавших так, знаю», – написал инсайдер по Первой лиге Сергей Ильев.

    • «Уфа» идет в Первой лиге предпоследней.
    • Харлачев в этом году вернул уфимцев в Первую лигу.
    • «Уфа» в 2018 году играла в квалификации Лиги Европы.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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