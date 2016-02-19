Мората погрозил «Баварии». Мюллер зазнался перед англичанами. Дайджест событий дня

Ван Гаал согласился с язвительной песней фанатов "МЮ" под названием "Мы – дерьмо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал не только снизошел до комментария задорной и очень едкой песни фанатов клуба после игры против "Мидтьюлланда", но и даже согласился с ее смыслом: "Думаю, они правы. Фанаты могут критиковать. Когда мы станем лучше, вернется и поддержка". Остается добавить, что болельщики "МЮ" распевали слова "мы – жалкое дерьмо" и после того, как в ворота их команды влетел второй гол. В конечном итоге "МЮ" уступил со счетом 1:2. Ответная игра состоится в следующий четверг.

Видео дня: игроки "Мидтьюлланда" танцуют после победы над "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" может обменять Мату на Гризманна

Еще одна новость о манкунианцах возникла во многом из-за слухов о приходе Жозе Моуринью. Сообщается, что при "Особенном" стан англичан придется покинуть Хуану Мате, которому не удастся сработаться с португальским тренером. Испанец отправится в мадридский "Атлетико", а по обратному маршруту – в "Манчестер Юнайтед" – проследует Антуан Гризманн.

Мората пообещал устроить "Баварии" настоящий ад

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората сделал громкое заявление перед игрой своей команды против "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Первый матч не будет легким для "Баварии". Наш стадион будет для них адом. Мы хорошо подготовлены ", - заявил форвард. Что ж, раз такое дело, то картинка с хохочущим Томасом Мюллером может в следующий вторник стать неактуальной. А именно в этот день "Ювентус" и примет "Баварию" у себя на поле.

"Локомотив" представил новичка Эзекиля Хенти

"Железнодорожники" наконец-то приобрели нападающего на смену Умару Ниассу, вытащив свою новую атакующую надежду из словенской "Олимпии". Эзекиэль Хенти подписал долгосрочный контракт с "Локомотивом" и поделился своими эмоциями: "Нахожусь под большим впечатлением, потому что Москва - большой город, а "Локомотив" - большой клуб. Знаю, что "Локомотив" искал форварда после перехода Ниасса в английский клуб и понимаю, какой будет спрос с меня". Подробности соглашения пока неизвестны, но поговаривают, что за Хенти "Локо" заплатил три миллиона евро.

Кого "Локомотив" купил на замену Ниассу? Кратко об Эзикеле Хенти

Таблица зимних трансферов РФПЛ. "Локомотив" подписал Хенти

Карлос Эдуардо может перейти к Черчесову в "Легию"

Главный тренер польской "Легии" Станислав Черчесов намерен усилить состав своей команды известным игроком из российского чемпионата. Речь идет о полузащитнике "Рубина" Карлосе Эдуардо, который планирует расторгнуть контракт с казанским клубом. Сообщается, что бразилец вместе со своим агентом уже приезжали в Варшаву для встречи с руководством "Легии". В ближайшие дни Эдуардо пройдет медосмотр, а затем подпишет контракт с клубом Черчесова.

Жена Тарасова поддержала демонстрацию мужем футболки с Путиным

Жена полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова и известная телеведущая Ольга Бузова предсказуемо прокомментировала поступок своего мужа, разгуливавшего в майке с изображением президента России после матча "Локо" в Турции. "Мы с Димой всегда друг друга поддерживаем вне зависимости от ситуации. Я не вижу в его патриотическом поступке ничего плохого и оскорбительного. Он таким образом выразил свою любовь к стране", - сказала Бузова. Что поделать, и вот такие новости становятся главными в нефутбольные дни.

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ДиКаприо, нефть, 23 февраля, Дэдпул и другие футболки для Тарасова

Аршавин прекратил сотрудничество с "Кубанью"

Полузащитник Андрей Аршавин сообщил о полном расторжении контракта с "Кубанью": "Сегодня все финансовые вопросы были решены, клуб рассчитался со мной, и я забрал свою трудовую книжку. В эти выходные у меня будет встреча с потенциальными работодателями". Напомним, что одним из вариантов продолжения карьеры футболиста может стать казахстанский "Кайрат". Что касается "Кубани", то в ней Аршавин сыграл всего девять матчей (включая кубковый), в которых отметился лишь желтыми карточками (двумя).

Мюллер не считает англичан серьезной силой в футболе

И снова о Мюллере. Лидер "Баварии" опроверг слухи о своем переходе в один из английских клубов и объяснил причину. "Если посмотреть на спортивную составляющую, то "Бавария" является одним из трех лучших клубов Европы вместе с "Барселоной" и "Реалом". У английских команд, конечно, много денег, но неизвестно, смогут ли они вернуться в число сильнейших в Европе", - заявил Томас Мюллер, отметив, что решение о продлении контракта с "Баварией" было принято очень легко. Уж не собирается ли теперь английская пресса после истерики вокруг ЧМ-2018 запретить в футболе еще и Мюллера?