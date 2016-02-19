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    «Рубин» планирует расторгнуть контракт с Карлосом Эдуардо

    Полузащитник Карлос Эдуардо, вероятнее всего, в ближайшее время покинет "Рубин". Как сообщает источник, казанский клуб пытался продать игрока в минувшее зимнее трансферное окно в немецкий "Хоффенхайм", за который бразилец выступал ранее, однако трансфер сорвался из-за нежелания хавбека идти на понижение зарплаты. Теперь руководство клуба из столицы Татарстана готово расторгнуть контракт с ненужным команде игроком в целях экономии на его зарплате.

    Отмечается, что "Рубин" уже отправился на свой заключительный зимний тренировочный сбор, при этом Карлос Эдуардо остался у себя на родине в Бразилии и не поехал с командой.

    За всю свою карьеру в "Рубине" бразилец провел 46 матчей в чемпионате России и забил 6 голов.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    19.02.2016 18:04
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