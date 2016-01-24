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Широков покинул «Спартак». Дайджест событий дня

 

"Челси" намерен продать Рамиреса в ближайшее время

Хавбек "Челси" Рамирес, по всей вероятности, сменит клубную прописку в зимнее трансферное окно. Соглашение между "аристократами" и бразильским игроком было продлено в октябре минувшего года, тем не менее, лондонцы намерены расстаться с Рамиресом по причине намечающейся в команде перестройки. Сообщается, что полузащитник входит в сферу интересов "Баварии" и "ПСЖ".

В текущем розыгрыше АПЛ Рамирес появлялся на поле в 12-ти матчах, в которых забил два гола.

Месяц без Моуринью. Стало лучше?

Широков покинул "Спартак"

"Спартак" расторг контракт с полузащитником Романом Широковым. Эту информацию подтвердил агент футболиста Арсен Минасов.

"Разорвали контракт по взаимной договоренности сторон. Компенсация? Ни о какой компенсации речь не идет. О следующем клубе говорить пока рано. Главная компенсация – это то, что Широков хочет играть в футбол и будет играть в футбол", – отметил Минасов.

Свою заинтересованность в футболисте уже опровергли "Рубин", "Локомотив" и "Ростов".

Евро падает. Широков, Кокорин и еще три игрока сборной России без игровой практики

Ван Гаал: "Дармиан плевал кровью и сейчас находится в больнице"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал рассказал о состоянии защитника Маттео Дармиана после матча 23-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1). Футболист был заменен на 60-й минуте.

"Дармиан в больнице, он плевал кровью. Кажется, проблемы с ребром и грудной клеткой, но точно я не могу сказать, нужно подождать. Это было не очень приятное зрелище для игроков. Зато я могу сказать, что это наш пятый травмированный защитник. Мне придется заняться тем, что я делаю каждую неделю – принять решение, чтобы решить проблему", – сказал ван Гаал.

Крицюк интересен "Краснодару"

Голкипер "Браги" Станислав Крицюк может продолжить карьеру в "Краснодаре". За покупку российского вратаря "быки" готовы отдать пять миллионов евро. Сам Крицюк не прочь перебраться в краснодарский клуб, что может поспособствовать его вызову в сборную России.

В нынешнем сезоне голкипер провел за "Брагу" в чемпионате Португалии 18 матчей.

"Цзянсу Сайнти" готов предложить Думбия контракт на 7,5 миллионов в год

Китайский клуб "Цзянсу Сайнти" может приобрести нападающего "Ромы" Сейду Думбия, в нынешнем сезоне выступавшего на правах аренды в ЦСКА. Сообщается, что в случае успешной сделки ивуарийский форвард будет получать 7,5 миллионов евро в год. 

На данный момент ни "Рома", ни ЦСКА не отреагировали на данное предложение. Напомним, 4 января аренда Думбия в армейском клубе закончилась, и москвичи не стали ее продлевать.

Зимнее трансферное окно. Думбия может уехать в Китай

Лавесси входит в планы "Интера"

Форвард "ПСЖ" Эсекьель Лавесси может оказаться в "Интере". Игрока хочет видеть в своих рядах"Челси", однако миланский клуб намерен предложить аргентинцу улучшенный контракт по схеме 2+1 с зарплатой три с половиной миллиона евро в год.

По информации, полученной ранее, агент Лавесси уже вступал в контакт с "аристократами" по поводу перехода нападающего в лондонский клуб. В нынешнем розыгрыше Лиге 1 игрок принял участие в 14 матчах и забил два мяча.

Озбилиз подписал контракт с "Бешикташем"

Бывший полузащитник "Спартака" Арас Озбилиз подписал договор с "Бешикташем". Об этом сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

"Только что подписал контракт с "Бешикташем". Это новая глава в моей жизни. Я благодарен всем за теплый прием", – написал хавбек. Сумма трансфера составит около 1,3 миллиона евро.

"Ливерпуль" совершил суперкамбэк в матче с "Норвичем"

В матче 23-го тура АПЛ "Ливерпуль", проигрывая по ходу встречи со счетом 3:1, сумел обыграть "Норвич" со счетом 5:4. 

Чемпионат Англии. АПЛ. 23-й тур

Норвич – Ливерпуль – 4:5 (2:1)    Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Фирмино, 18; 1:1 – Мбокани, 29; 2:1 – Нейсмит, 41; 3:1 – Хулахан, 54 (с пенальти); 3:2 – Хендерсон, 55; 3:3 – Фирмино, 63; 3:4 – Милнер, 75; 4:4 – Бассонг, 90; 4:5 – Лаллана, 90.

"Норвич" – "Ливерпуль" – 4:5. Триллер на "Кэрроу Роад" (ВИДЕО)

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Ливерпуль Спартак Челси Лавесси Эсекьель Широков Роман Рамирес Дармиан Маттео Крицюк Станислав Думбия Сейду Озбилиз Арас ван Гаал Луи
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sochi-2013
1453609949
Аппетит надо умерить, а то сработает принцип: не хочешь булку с маслом- ешь х.. с горчицей!
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azar800
1453647672
Как говориться баба с возу...... всеравно последнее время не играл а писдел
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Трувор
1453665010
Рома-а-а-а-а-а-а-а!...
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