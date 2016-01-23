Евро падает. Широков, Кокорин и еще три игрока сборной России без игровой практики

Сборная все же едет во Францию. Однако несколько игроков основного состава могут оказаться весной без игровой практики. «Бомбардир» анализирует, что ждет Денисова, Черышева и других. Широков свою проблему уже начал решать.

До старта чемпионата Европы осталось 138 дней. Сборная успела зацепиться за уходящий во Францию поезд спортивной курткой Леонида Слуцкого. И за полгода до турнира ему есть, о чем тревожиться. Сразу несколько футболистов основного и не очень состава сборной могут оказаться весной без игровой практики. «Бомбардир» анализирует, что ждет Денисова, Широкова и других.

Игорь Денисов

Почему не играл?

Превращение Игоря Денисова в главного злодея РФПЛ случилось в 2012 году, когда ему не понравились контракты Халка и Витселя. С тех пор полузащитник в каждом клубе устраивал революцию во имя справедливости. «Бело-голубые» были готовы попрощаться с Игорем еще до смены курса валют . Денисов якобы начал давать советы Станиславу Черчесову по выбору стартового состава. Тренер не выдержал, игрока выслали в дубль, а весну «Динамо» провалило. Летом оказалось проще пристроить легионеров. Андрей Кобелев попытался наладить контакт с Денисовым, тот вернулся в стартовые составы клубе и сборной. Идиллия продлилась недолго. В ноябре хавбек был вновь отстранен от работы с основой и в последние три тура пропустил, тренируясь в одиночку.

Гендиректор клуба Сергей Сысоев, Кобелев и сам Денисов сошлись во мнении, что разлада между игроком и «Динамо» нет. Долгов по зарплате нет и конфликта с клубным врачом тоже не было. Что было? Только беседа тренера с футболистом тет-а-тет, после которой хавбек оказался вне игры. Не секрет, что «Динамо» необходимо продолжать оптимизацию расходов. Клуб готов продать Денисова куда угодно или сдать в аренду, выплачивая до 40% его зарплаты. Но даже на таких условиях желающих подписать Игоря не находится. Причина как в высоком окладе (под 4 млн евро), так и в том, что летом он станет свободным агентом.

Каковы позиции на данный момент?

«Динамо» выудило из «Крыльев Советов» Станислава Драгуна и вроде бы планировало отправить в Самару как раз Денисова. Вариант изначально выглядел сомнительно. Зачем нерезультативной команде сварливый и дорогой в эксплуатации опорный хав при живом Померко? В итоге обе стороны факт переговоров опровергли. Дошло до того, что Виталий Мутко позвонил в «Динамо» и убедил руководство вернуть Денисова. Пока он находится португальском сборе и, видимо, будет доигрывать сезон в «Динамо».

Что надо сделать, чтобы играть?

Ничего, взяться за дело. Не исключено, что отстранение от основы было связано с желанием простимулировать переход игрока. Однако покупателя не нашлось, а платить зарплату всё равно придётся. Вернуть Денисова в состав – решение очевидное и взаимовыгодное. Безальтернативное, если уйдут Жирков и Кокорин. Состав «Динамо» и так настолько молод, что игроков никто не узнает.

Роман Широков

Почему не играл?

Условия контракта, по которым до сих пор не могут договориться клуб и футболист. Соглашение с Широковым подписано по схеме 2+1 и предполагало продление, если хавбек проведёт более 15 матчей. Зарплата Широкова несколько скромнее, чем у Денисова (порядка 2,7 млн. евро), но бюджет «Спартака» серьезно отяжеляет. Но дело не только в этом.

Широков стареет. Капитану сборной 34 года, и функционально его уже не хватает. Три ассиста и ни одного гола за полсезона. Для «красно-белых» он не стал магистральной фигурой. Продлевать контракт значит связывать с ним будущее командной игры. Нынешний «Спартак» зависит от индивидуального мастерства вингеров и объёма черновой работы в центре. В последних матчах там пахали Ромуло, Зотов и Глушаков, а Попов носился слева. Так команда Аленичева смотрелась более цельно и жизнеспособно. Можно вспомнить матч с «Зенитом», когда Аленичев снял Романа в перерыве, и «Спартак» тоже заиграл лучше.

Каковы позиции на данный момент?

Широков и "Спартак" закончили отношения, причем игрок не получил компенсации. Одна из причин, по словам Широкова, - "подготовка к чемпионату Европы".

Что надо сделать, чтобы играть?

Найти правильный клуб. Первым на освободившегося Широкова засмотрелся "Рубин", где хранят эликсир второй молодости. Интересно поработать с игроком и Курбану Бердыеву, тем более шалость "Ростова" с трансфером Ерохина не удалась. Наверняка активизируется "Краснодар".

Ретроспектива Романа Широкова. Капитан сборной России, каким мы его уже не помним

Александр Кокорин

Почему не играл?

Кокорин ни с кем не ругался. Причина регулярных пропусков и слабой формы в последние полгода – участившиеся повреждения. Из-за хронических проблем с голеностопом форвард пропустил конец первой части сезона. К своим 24 годам Александр вообще не отыграл из-за мелких травм ни одного полноценного сезона, всякий раз пропуская до трети матчей.

Каковы позиции на данный момент?

Кокорина отправляют в «Зенит». Вопрос в зарплате: Кокорин привык к хорошему окладу и вроде бы хочет 5,5 милионов евро в год. «Зенит» нападающего в такую сумму не оценил и готов платить 3 млн. Мимо проходил «Спартак» с еще меньшим предложением – 2,5 млн. Меж тем у Кобелева всё меньше желания сохранять форварда. Тот сперва пытался кататься на горных лыжах в отпуске, а потом легкомысленно отнесся к программе индивидуальных тренировок. Медобследование показало недостаточную готовность после травмы. Тем не менее, Кокорин приехал на сбор в Португалию, где будет работать вместе со всеми. Пока.

Проблема Кокорина, по мнению ряда тренеров, включая Валерия Газзаева – универсализм. Александр идёт по пути Жиркова. Один из самых техничных игроков страны в интересах команды затыкал дыры на поле, лучшие годы карьеры отбегав полезным, но неприметным бровочником. Вот и Кокорин выходит то с краю, то в оттяжке, то впереди. Старательно пробегает по 10 км за матч в прессинге, но скоро забудет, как забивать откуда-нибудь кроме «точки». Тот случай, когда способность играть везде полезна команде, но не игроку. Если в ограниченном ныне в ресурсах «Динамо» Кокорин будет играть при любом раскладе, как и в сборной, то в больших клубах вроде «Арсенала» сможет быть лишь на подхвате.

Что надо сделать, чтобы играть?

Определиться с местом на поле и в жизни. Взять пример с Федора Смолова, только не брать номер его парикмахера. Нынешний доход Александра в «Динамо» приносит ему порядка 4,4 миллиона евро в год. По новому контракту ему предлагают 2,5 милиона, что Кокорина не устраивает. В Лиге Чемпионов он не заигран, а найти зимой усиление под нее непросто. Логичным решением видится переход в «Зенит» уже сейчас. Это позволит «Динамо» хоть что-то заработать, да и самому Кокорину должно пойти на пользу.

Другой вариант – уйти в аренду куда угодно (говорят, есть вариант с «Фиорентиной»), пусть даже потеряв в зарплате. Набрать форму, получить летом статус свободного агента. Блеснуть во Франции и либо уехать в Европу, либо более обоснованно выбить желанные 5 миллионов в Питере. Готов ли рискнуть Кокорин?

Денис Черышев

Почему не играл?

Заранее проиграл конкуренцию. Возвращение в «Реал» виделось утопией. Соревноваться с Роналду и Бэйлом – очень амбициозно. Проблема в том, что у тех уже были дублеры, те же Иско и Хесе. Все они объективно выше Черышева классом и статусом. Даже на роль третьего запасного Черышев годится не всегда.

Особенности игры Дениса (скоростные рывки и склонность к фланговым передачам) затачивают его под левый фланг. Попытки наиграть Черышева в обороне, на подмену Марсело, провалились. Денису не хватило навыков игры в защите.

Пока россиянин провел за «Реал» в Примере полчаса, пару раз выскочив на замену. В единственном матче, который он начал в стартовом составе, случился скандал с дисквалификацией. Первый гол Дениса за основу обернулся снятием «Реала» с Кубка Короля. Вины игрока нет, но легче от этого не стало.

Каковы позиции на данный момент?

Черышев и «Вильярреал» были взаимно заинтересованы в возобновлении сотрудничества. Помимо этого, россиянином интересовались «Зенит», «Валенсия» и «Марсель». Тот готов уйти в аренду на любой срок, но ФИФА очень некстати объявила о запрете на регистрацию игроков. Хотя он вступит силу только летом, клуб фактически наложил вето на отъезд футболистов. Да и Зидан вроде бы готов дать Черышеву шанс, однако пока не включает того даже в заявку.

Что надо сделать, чтобы играть?

Надеяться, что апелляцию «Реала» удовлетворят, а ограничение на трансферы снимут. Или уговаривать руководство передумать. Или, что отвратительно, ждать, что кто-то из партнеров сломается. Главное – продолжать вкалывать на тренировках.

Марат Измайлов

Почему не играл?

По семейным обстоятельствам. Официальная версия: Измайлов приостановил карьеру в связи с болезнью сына. Известно, впрочем, что Марат и прежде ставил игру на паузу по одному ему ведомым причинам. Потом снова возвращался. Его последнее место работы – «Порту», однако контракт закончился еще летом. Все ждали, что Измайлова тут же подпишет «Краснодар», где он играл в аренде. Однако начались странности. Сперва агент Измайлова Паулу Барбоза заявил, что в приоритете варианты с ОАЭ и Саудовской Аравией. В 33 года надо подзаработать. Затем выяснилось, что Марат приостанавливает карьеру. После этого возникала информация, что «Краснодару» и лично Кононову по-прежнему интересен Измайлов.

Каковы позиции на данный момент?

Измайлов по-прежнему в статусе свободного агента и самостоятельно поддерживает форму в Португалии. Агент уверял, что Марат определится с клубом к середине января, а затем – что до конца этой недели. Неделя кончилась, Измайлов пока без клуба.

Что надо сделать, чтобы играть?

Найти команду. Если у Измайлова ещё остались международные амбиции – сейчас последний шанс их реализовать. Доверие Игнашевичу и Широкову, дебют Кузьмина дали понять, что Слуцкого не интересует дата рождения в паспорте. Все в ногах Измайлова: находи клуб, набирай форму и борись за возможность поехать во Францию. Или в ОАЭ, за деньгами и спокойной старостью.

Фото: globallookpress.com