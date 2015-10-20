Лавесси переходит в «Барселону». Фергюсон летит в Россию. Дайджест событий дня

Мовсисян пропустит около двух недель, а в Англии болельщик заменил травмированного судью. "Бомбардир" представляет дайджест событий понедельника.

Мовсисян пропустит около двух недель

У нападающего "Спартака" Юры Мовсисяна был диагностирован ушиб брюшной стенки и контузия мышц живота. Теперь игроку предстоит пропустить несколько недель.

"Мы сегодня провели обследование Мовсисяна. У него очень сильный ушиб передней брюшной стенки и контузия одной из мышц живота. Ориентировочные сроки восстановления – две недели. Но они могут быть сдвинуты. Мы рассчитываем, что через две недели Мовсисян уже сможет тренироваться в общей группе.

Что касается Промеса, то он находится в хорошем состоянии. Ничего не угрожает его здоровью. Все в порядке. Сегодня он провел тренировку", - рассказал руководитель медицинского департамента "Спартака" Михаил Вертапетов.

Сергей Иванов: "Слуцкий – не мешок картошки, придется убеждать"

Глава администрации Кремля Сергей Иванов считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому необходимо дать доработать этот сезон в ЦСКА.

"Сборная России под руководством Леонида Слуцкого, конечно, порадовала. Пробилась на Евро, когда, казалось, все шансы потеряны. Был на решающем матче с Черногорией на "Открытие-Арене", поддерживал наших ребят вместе с заполненным стадионом.

Слуцкий - необычный наставник. Его профессионализм, думаю, уже никто не подвергает сомнению. Вспомните, сколько было воплей по поводу недопустимости совмещения постов. Прошла пара месяцев, ЦСКА уверенно лидирует в чемпионате России, сборная одержала четыре победы подряд и без всяких стыков отобралась во Францию. Какие еще аргументы нужны?

Надо оставить Слуцкого в ЦСКА до финиша сезона, а потом РФС должен договариваться о выкупе контракта Леонида Викторовича. Придется убеждать, тренер - не шкаф и не мешок картошки.

Надеюсь, Виталий Леонтьевич Мутко сумеет найти общий язык с Евгением Ленноровичем Гинером. Гинер - человек разумный и вменяемый, хотя бывает жестким и даже резким", - заявил Иванов.

"Арсенал" готов заплатить за Кокорина 7 миллионов

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер планирует зимой подписать форварда московского "Динамо" Александра Кокорина. "Канониры" готовы расстаться с 7 миллионами фунтов и предложить россиянину полноценный контракт.

Напомним, "Арсенал" интересовался Кокориным в летнее трансферное окно, но тогда англичане предлагали нападающему вариант с арендой, что не устроило руководство "Динамо".

Матч ЦСКА – "МЮ" посетит Фергюсон

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон намеревается посетить матч третьего тура Лиги чемпионов, в котором манкунианцы сойдутся с ЦСКА. Об этом рассказал экс-футболист "МЮ" Андрей Канчельскис. По его словам, на игре будет присутствовать и бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Брайан Робсон.

"Мне сказали, что Фергюсон должен прилететь на игру. Робсон точно посетит матч. На игру мы с ним пойдем вместе", - говорит Канчельскис.

Матч ЦСКА – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду 21 октября.

В РФС советуют Федуну поменьше "бурлить"

Глава комитета по этике РФС Владимир Лукин призвал владельца "Спартака" Леонида Федуна быть более осторожным в своих высказываниях.

"Подобные высказывания не украшают наш футбол. Есть такая восточная мудрость: "Только мелкие реки бурливы". Так вот, "бурлить" нужно поменьше. Тогда, быть может, и футболисты играть будут получше.

Согласно уставу, мы можем рассматривать только те случаи, которые просит рассмотреть руководство РФС. Лично я с данным положением устава не согласен и хотел бы предложить изменить его, чтобы у комитета по этике было больше независимости", - сказал Лукин.

Напомним, ранее Федун назвал форварда "Зенита" Артема Дзюбу человеком, который "за копейки удавит своих родных".

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В Англии болельщик заменил травмированного судью

Во время матча английской Лиги Два один из присутствовавших на стадионе болельщиков заменил четвертого судью, который не мог продолжить работу из-за травмы.

Этот случай произошел во время матча между "Портсмутом" и "Ньюпортом". Работу арбитра взял на себя поклонник "Портсмута" Майк Хердл.

"Я пришел, чтобы посмотреть матч, а в результате стал его частью, и это было здорово. По стадиону объявили, что нужен человек с опытом работы судьей. Сначала все решили, что это такая шутка, но я спросил у стюарда, и он сказал, что все серьезно. Я сказал, что у меня есть опыт, и меня отвели в помещение для судей. Там я снял пальто, под которым была футболка "Портсмута". Судья сказал, что в таком виде я работать не могу, и мне выдали верхнюю часть формы, но при этом я остался в своих джинсах и кроссовках", - рассказывает Хердл.

Окончание истории по ссылке

Лавесси и "Барселона" договорились о трансфере

Нападающий "ПСЖ" Эсекьель Лавесси станет игроком "Барселоны" летом 2016 года.

Сообщается, что агент аргентинского футболиста несколько дней назад уладил все вопросы по этой сделке. Свою роль в ходе переговоров сыграло то обстоятельство, что Лавесси является хорошим другом Лионеля Месси и Хавьера Маскерано.

Кроме того, сообщается, что зарплата Лавесси в "Барселоне" составит четыре миллиона евро в год.

Обнародована программа передач первого рабочего дня канала "Матч ТВ"

Опубликована сетка вещания первого рабочего дня нового канала "Матч ТВ". Свою работу канал начинает в воскресенье 1 ноября.

6.30 Матч ТВ. На старте

8.00, 9.05, 10.05, 11.05 Все на Матч. Открытие

9.00, 10.00, 11.00, 12.00 Новости

12.05 Документальный цикл "Мама в игре" [12+]

12.30 Все на Матч. Открытие

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия) — "Калев" (Эстония). Прямая трансляция

14.50 Все на Матч. Открытие

15.30 Документальный цикл "Рио ждет" [16+]

16.00 Все на Матч. Открытие

16.45 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) — "Спартак" (Москва). Прямая трансляция

19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по футболу. "Спартак" (Москва) — "Урал" (Екатеринбург). Прямая трансляция

21.30 Документальный фильм "Формула Квята" [16+]

21.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Мексики. Прямая трансляция

0.00 Все на Матч. Открытие

1.00 Художественный фильм "Легендарный" [16+]

3.00 Матч ТВ. На старте

4.00 Документальный цикл "Рио ждет" [16+]

4.30 Документальный фильм "Формула Квята" [16+]

5.00 Документальный цикл "Мама в игре" [12+]

5.30 Все на Матч. Открытие [16+]

РФПЛ. "Ростов" вырвал победу у "Мордовии"

В матче 12-го тура РФПЛ "Ростов" переиграл "Мордовию" со счетом 3:2. На 16-ой минуте Нахушев поразил свои ворота, выведя "Ростов" вперед, а затем Рыков и Руслан Мухаметшин исправили ошибку одноклубника - 1:2. Но заключительная десятиминутка осталась за ростовчанами, которые сумели не только сравнять счет, но и добыть победу - отличились Азмун и Бухаров.

Чемпионат России. РФПЛ. 12-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Мордовия (Саранск) – 3:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Нахушев (в свои ворота), 16; 1:1 – Рыков, 23; 1:2 - Мухаметшин, 57; 2:2 - Азмун, 82; 3:2 - Бухаров.

Ростов: Джанаев, Маргасов, Баштуш, Навас, Новосельцев, Нобоа, Могилевец, Полоз (Думбия, 66), Калачев (Ротенберг, 90), Байрамян (Азмун, 58), Бухаров

Мордовия: Чебану, Нахушев, Тишкин, Дудиев (Игнатович, 90+1), Рыков, Фибел, Шипицын (Власов, 62), Самодин (Луценко, 63), Махмудов, Стеванович, Мухаметшин Р.

Предупреждения: Фибел, 15; Стеванович, 17; Навас, 22; Нахушев, 54; Калачев, 89.

Судья: Алексей Николаев

Кузьмин - лучший защитник России, а атака "Динамо" продолжает разочаровывать. Главные события 12-го тура РФПЛ

Примера. "Спортинг" спасается в матче с "Гранадой"

В матче восьмого тура Примеры "Гранада" и "Спортинг" сыграли вничью со счетом 3:3. За победителей забивали Пити, Исаак и Эль-Араби, а у хихонцев отличились Эспиноса, Касес и Герреро.

Чемпионат Испании. Примера. 8-й тур

Спортинг – Гранада – 3:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Эспиноса, 8; 1:1 – Пити, 21; 1:2 – Исаак, 41; 1:3 – Эль-Араби, 74; 2:3 - Касес, 88; 3:3 - Герреро, 90+6.

Удаления: Лопес, 82; Дория, 90.

АПЛ. "Сток" с минимальным счетом обыграл "Суонси"

В матче девятого тура АПЛ "Сток" одержал победу над "Суонси". Единственный мяч в этой игре забил на четвертой минуте Боян Кркич, реализовавший пенальти.

Чемпионат Англии. АПЛ. 9-й тур

Суонси – Сток – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Кркич (с пенальти), 4.