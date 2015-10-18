Федун: «Дзюба за копейки удавит всех своих родных»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил ситуацию с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, которому красно-белые до сих пор не выплатили зарплату за февраль 2015 года.

«Ничего не знаю. Мы на воспитание Дзюбы потратили очень много денег, а это человек, который за копейки удавит всех своих родных», — пояснил Федун.