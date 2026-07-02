02.07.2026, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Составы команд
Спартак
Спартак
2-2-3-3
1
Помазун
6
Бабич
71
Добродицкий
83
Фернандеш
25
Пруцев
62
Полех
5
Барко
7
Солари
11
Гарсия
27
Дмитриев
17
Саусь
4-1-3-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
4
Супранович
3
Бугриев
47
Тарасов
69
Чурсин
22
Немченко
18
Камилов
51
Мохаммад
13
Рубцов
90
Калмыков
17
Саусь
82
Хлусевич
82
Хлусевич
17
Саусь
62
Полех
40
Сорокин
40
Сорокин
62
Полех
27
Дмитриев
58
Кузнецов
58
Кузнецов
27
Дмитриев
71
Добродицкий
24
Массалыга
24
Массалыга
71
Добродицкий
7
Солари
10
Маркиньос
10
Маркиньос
7
Солари
25
Пруцев
7
Зиньковский
7
Зиньковский
25
Пруцев
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
83
Фернандеш
71
Самошников
71
Самошников
83
Фернандеш
6
Бабич
68
Литвинов
68
Литвинов
6
Бабич
1
Помазун
56
Довбня
56
Довбня
1
Помазун
11
Гарсия
28
Зорин
28
Зорин
11
Гарсия
90
Калмыков
85
Пучков
85
Пучков
90
Калмыков
69
Чурсин
66
Никифоров
66
Никифоров
69
Чурсин
18
Камилов
8
Демченко
8
Демченко
18
Камилов
Остались в запасе
Спартак
Спартак К
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
15
Денис Терехов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Спартак - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Спартака» Кострома, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Спартак» Кострома
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»