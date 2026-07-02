Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Спартака» Кострома, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Спартак» Кострома