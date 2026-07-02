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  • «Спартак» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2026

«Спартак» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2026

2 июля, 15:50
Спартак
02.07.2026, четверг, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Спартак К
54' Р. Литвинов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
1
Илья Помазун
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
71
Александр Добродицкий
ПЗ
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Владислав Саусь
АП
5
Эсекьель Барко
АП
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
62
Павел Полех
ЛВ
7
Пабло Солари
ПВ
11
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
47
Александр Тарасов
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
22
Анатолий Немченко
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
51
Амир Мохаммад
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Спартак
82
Даниил Хлусевич
ПЗ
40
Иван Сорокин
АП
58
Матвей Кузнецов
ЦЗ
24
Никита Массалыга
ПВ
10
Маркиньос
ЛВ
7
Антон Зиньковский
ЛВ
47
Роман Зобнин
ЦП
71
Илья Самошников
ЛЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
56
Александр Довбня
ВР
28
Даниил Зорин
АП
Спартак К
85
Сергей Пучков
ЦЗ
66
Максим Никифоров
ОП
8
Никита Демченко
АП
15
Денис Терехов
ВР
2-2-3-3
1
Помазун
6
Бабич
71
Добродицкий
83
Фернандеш
25
Пруцев
62
Полех
5
Барко
7
Солари
11
Гарсия
27
Дмитриев
17
Саусь
4-1-3-2
68
Гайдаш
2
Тарасов
4
Супранович
3
Бугриев
47
Тарасов
69
Чурсин
22
Немченко
18
Камилов
51
Мохаммад
13
Рубцов
90
Калмыков
17
Саусь
82
Хлусевич
82
Хлусевич
17
Саусь
62
Полех
40
Сорокин
40
Сорокин
62
Полех
27
Дмитриев
58
Кузнецов
58
Кузнецов
27
Дмитриев
71
Добродицкий
24
Массалыга
24
Массалыга
71
Добродицкий
7
Солари
10
Маркиньос
10
Маркиньос
7
Солари
25
Пруцев
7
Зиньковский
7
Зиньковский
25
Пруцев
5
Барко
47
Зобнин
47
Зобнин
5
Барко
83
Фернандеш
71
Самошников
71
Самошников
83
Фернандеш
6
Бабич
68
Литвинов
68
Литвинов
6
Бабич
1
Помазун
56
Довбня
56
Довбня
1
Помазун
11
Гарсия
28
Зорин
28
Зорин
11
Гарсия
90
Калмыков
85
Пучков
85
Пучков
90
Калмыков
69
Чурсин
66
Никифоров
66
Никифоров
69
Чурсин
18
Камилов
8
Демченко
8
Демченко
18
Камилов
Остались в запасе
Спартак
Спартак К
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
15
Денис Терехов
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Остались в запасе
Остались в запасе
15
Денис Терехов
ВР
Главный тренер
Хуан Карлос Карседо
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Статистика матча Спартак - Спартак К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Спартак» против «Спартака» Кострома, товарищеский матч на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 июля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Спартак» Кострома

«Спартак» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2026

Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Спартак К Спартак
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