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  • «Динамо» Махачкала – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

«Динамо» Махачкала – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

19 апреля, 13:20
Динамо Мх
19.04.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Зенит
78' Н. Глушков (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
77
Темиркан Сундуков
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ЦП
43
Ильяс Ахмедов
ЦП
19
Мехди Мубарик
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
11
Миро
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Александр Соболев
ЦФ
10
Максим Глушенков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
19
Арсен Шихалиев
ОП
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
66
Роман Вега
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
4-5-1
1
Волк
77
Сундуков
5
Табидзе
24
Аларкон
22
Аззи
43
Ахмедов
19
Мубарик
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
11
Миро
4-1-1-2-2
16
Адамов
33
Нино
78
Дивеев
6
Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
10
Глушенков
7
Соболев
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Миро
22
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
22
Аззи
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
10
Глушенков
28
Алип
28
Алип
10
Глушенков
11
Энрике
61
Кондаков
61
Кондаков
11
Энрике
3
Дуглас Сантос
17
Мостовой
17
Мостовой
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
20
Педро
20
Педро
14
Джон Джон
Остались в запасе
Динамо Мх
Зенит
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
19
Арсен Шихалиев
ОП
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
19
Арсен Шихалиев
ОП
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
Точно не сыграют
Хазем Мастури
ЦФ
Александр Сандрачук
ПЗ
Идар Шумахов
ЦЗ
Зенит
Точно не сыграют
Густаво Мантуан
ПЗ
Вадим Шилов
ЛФ
Статистика матча Динамо Мх - Зенит
2
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
19
7
Офсайды
3
1
Количество передач
258
495
Сейвы
6
2
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Зенита», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Зенит»

«Динамо» Махачкала – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мх
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