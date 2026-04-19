19.04.2026, воскресенье, 14:30
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
4-5-1
1
Волк
77
Сундуков
5
Табидзе
24
Аларкон
22
Аззи
43
Ахмедов
19
Мубарик
47
Глушков
10
Хоссейннеджад
16
Мрезиг
11
Миро
4-1-1-2-2
16
Адамов
33
Нино
78
Дивеев
6
Дркушич
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
10
Глушенков
7
Соболев
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
25
Агаларов
10
Хоссейннеджад
11
Миро
28
Сердеров
28
Сердеров
11
Миро
22
Аззи
13
Кагермазов
13
Кагермазов
22
Аззи
8
Вендел
66
Вега
66
Вега
8
Вендел
10
Глушенков
28
Алип
28
Алип
10
Глушенков
11
Энрике
61
Кондаков
61
Кондаков
11
Энрике
3
Дуглас Сантос
17
Мостовой
17
Мостовой
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
20
Педро
20
Педро
14
Джон Джон
Остались в запасе
Динамо Мх
Зенит
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
19
Арсен Шихалиев
ОП
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Главный тренер
Вадим Евсеев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
9
Ражаб Магомедов
АП
19
Кирилл Зинович
АП
70
Абдулла Ашуров
ЛВ
33
Никита Карабашев
ВР
39
Тимур Магомедов
ВР
19
Арсен Шихалиев
ОП
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
21
Абдулпаша Джабраилов
ОП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
5
Ярослав Михайлов
АП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо Мх
Точно не сыграют
Зенит
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Зенит
2
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
19
7
Офсайды
3
1
Количество передач
258
495
Сейвы
6
2
Точность передач %
62
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Зенита», 25-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 апреля в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»