11.04.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-3-1-1
81
Кукушкин
2
Варатынов
25
Филин
25
Андраде
22
Бевеев
26
Беликов
10
Петров
73
Петров
11
Титков
69
Манелов
91
Хиль
3-3-1-1-2
30
Медведев
2
Александров
24
Фаринья
25
Карич
3
Коледин
6
Опоку Сарфо
19
Шнапцев
29
Тичич
29
Сефас
6
Олусегун
10
Бальбоа
69
Манелов
77
Чивич
77
Чивич
69
Манелов
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
Чивич
Йенне
17
Ковалев
17
Ковалев
Йенне
10
Петров
15
Йенне
15
Йенне
10
Петров
91
Хиль
18
Ласерда
18
Ласерда
91
Хиль
10
Бальбоа
23
Кастильо
23
Кастильо
10
Бальбоа
24
Фаринья
3
Кирш
3
Кирш
24
Фаринья
29
Тичич
52
Смелов
52
Смелов
29
Тичич
19
Шнапцев
27
Грулев
27
Грулев
19
Шнапцев
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
Остались в запасе
Балтика
Нижний Новгород
67
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Статистика матча Балтика - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
17
Офсайды
2
0
Количество передач
322
230
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
55
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Пари НН», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»