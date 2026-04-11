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  • «Балтика» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Балтика» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 18:20
Балтика
11.04.2026, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Нижний Новгород
48' Э. Чивич 85' М. Петров (П)
8' Р. Сефас 90+1' С. Карич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
25
Кевин Андраде
(К) ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
26
Иван Беликов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
69
Ираклий Манелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Нижний Новгород
30
Никита Медведев
(К) ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Эдгардо Фаринья
ЦЗ
25
Свен Карич
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
6
Алекс Опоку Сарфо
ОП
29
Лука Тичич
ЦП
29
Реналдо Сефас
ЛВ
10
Адриан Бальбоа
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Балтика
67
Егор Любаков
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
68
Михаил Рядно
ЛЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
15
Тентон Йенне
ЛВ
18
Дерик Ласерда
ЦФ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
23
Хуан Кастильо
ЛЗ
3
Илья Кирш
ЦЗ
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
52
Егор Смелов
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
27
Вячеслав Грулев
ЛВ
29
Матвей Урванцев
ЦФ
4-1-3-1-1
81
Кукушкин
2
Варатынов
25
Филин
25
Андраде
22
Бевеев
26
Беликов
10
Петров
73
Петров
11
Титков
69
Манелов
91
Хиль
3-3-1-1-2
30
Медведев
2
Александров
24
Фаринья
25
Карич
3
Коледин
6
Опоку Сарфо
19
Шнапцев
29
Тичич
29
Сефас
6
Олусегун
10
Бальбоа
69
Манелов
77
Чивич
77
Чивич
69
Манелов
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
Чивич
Йенне
17
Ковалев
17
Ковалев
Йенне
10
Петров
15
Йенне
15
Йенне
10
Петров
91
Хиль
18
Ласерда
18
Ласерда
91
Хиль
10
Бальбоа
23
Кастильо
23
Кастильо
10
Бальбоа
24
Фаринья
3
Кирш
3
Кирш
24
Фаринья
29
Тичич
52
Смелов
52
Смелов
29
Тичич
19
Шнапцев
27
Грулев
27
Грулев
19
Шнапцев
29
Сефас
29
Урванцев
29
Урванцев
29
Сефас
Остались в запасе
Балтика
Нижний Новгород
67
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
1
Вадим Лукьянов
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Остались в запасе
67
Егор Любаков
ВР
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
8
Андрей Мендель
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
8
Мамаду Майга
ОП
69
Артем Сидоренко
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
77
Андрей Ивлев
АП
88
Даниил Лесовой
ЛВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Шпилевский
Нижний Новгород
Точно не сыграют
Александр Эктов
ПЗ
Статистика матча Балтика - Нижний Новгород
1
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
4
5
Нарушения
12
17
Офсайды
2
0
Количество передач
322
230
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
55
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
8
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Пари НН», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Пари НН»

«Балтика» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Балтика
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