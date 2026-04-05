05.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Динамо Мх
Динамо Мх
3-4-1-1-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
24
Аларкон
16
Мрезиг
19
Мубарик
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4-3-2-1
39
Бориско
4
Гассама
25
Андраде
2
Варатынов
77
Чивич
73
Петров
10
Петров
11
Титков
69
Манелов
15
Йенне
91
Хиль
5
Табидзе
43
Ахмедов
43
Ахмедов
5
Табидзе
77
Сундуков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
77
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
77
Чивич
15
Йенне
26
Беликов
26
Беликов
15
Йенне
69
Манелов
17
Ковалев
17
Ковалев
69
Манелов
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
11
Титков
18
Ласерда
18
Ласерда
11
Титков
Остались в запасе
Динамо Мх
Балтика
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
81
Иван Кукушкин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо Мх
Точно не сыграют
Балтика
Точно не сыграют
Статистика матча Динамо Мх - Балтика
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
21
Офсайды
1
1
Количество передач
321
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Балтики», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Балтика»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»