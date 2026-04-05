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  • «Динамо» Махачкала – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

«Динамо» Махачкала – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

5 апреля, 15:20
Динамо Мх
05.04.2026, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 2
Завершен
Балтика
53' Г. Агаларов 72' Г. Агаларов (П)
13' Б. Хиль 81' С. Варатынов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Мх
1
Давид Волк
ВР
24
Андрес Аларкон
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
13
Сослан Кагермазов
ЦЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
22
Мохамед Аззи
ПЗ
16
Уссем Мрезиг
ОП
19
Мехди Мубарик
ОП
10
Мохаммаджавад Хоссейннеджад
ЦП
47
Никита Глушков
ЛВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
4
Натан Гассама
ЦЗ
25
Кевин Андраде
ЦЗ
2
Сергей Варатынов
ЦЗ
73
Максим Петров
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
11
Николай Титков
ЦП
15
Тентон Йенне
ЛВ
69
Ираклий Манелов
ПВ
91
Брайан Хиль
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
43
Ильяс Ахмедов
ЦЗ
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
11
Миро
ЦФ
7
Хазем Мастури
ЦФ
Балтика
81
Иван Кукушкин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
26
Иван Беликов
ОП
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
17
Юрий Ковалев
ПП
42
Владислав Поспелов
ПВ
9
Чинонзо Оффор
ЦФ
18
Дерик Ласерда
ЦФ
3-4-1-1-1
1
Волк
5
Табидзе
13
Кагермазов
77
Сундуков
24
Аларкон
16
Мрезиг
19
Мубарик
22
Аззи
10
Хоссейннеджад
47
Глушков
25
Агаларов
4-3-2-1
39
Бориско
4
Гассама
25
Андраде
2
Варатынов
77
Чивич
73
Петров
10
Петров
11
Титков
69
Манелов
15
Йенне
91
Хиль
5
Табидзе
43
Ахмедов
43
Ахмедов
5
Табидзе
77
Сундуков
28
Сердеров
28
Сердеров
77
Сундуков
10
Хоссейннеджад
11
Миро
11
Миро
10
Хоссейннеджад
25
Агаларов
7
Мастури
7
Мастури
25
Агаларов
77
Чивич
68
Рядно
68
Рядно
77
Чивич
15
Йенне
26
Беликов
26
Беликов
15
Йенне
69
Манелов
17
Ковалев
17
Ковалев
69
Манелов
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
11
Титков
18
Ласерда
18
Ласерда
11
Титков
Остались в запасе
Динамо Мх
Балтика
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
81
Иван Кукушкин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
39
Тимур Магомедов
ВР
33
Никита Карабашев
ВР
72
Александр Сандрачук
ПЗ
75
Арсен Шихалиев
ОП
70
Абдулла Ашуров
ЦП
78
Никита Воронин
ЦП
19
Кирилл Зинович
АП
55
Диаа Эддин Мешид
ПВ
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
25
Александр Филин
ЦЗ
21
Эдуардо Андерсон
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
14
Стефан Ковач
ЦП
42
Владислав Поспелов
ПВ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Андрей Талалаев
Динамо Мх
Точно не сыграют
Идар Шумахов
ЦЗ
Балтика
Точно не сыграют
Мингиян Бевеев
ПЗ
Андрей Мендель
ОП
Статистика матча Динамо Мх - Балтика
1
Всего ударов по воротам
13
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
ВАР
0
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
14
21
Офсайды
1
1
Количество передач
321
408
Сейвы
2
2
Точность передач %
66
73
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
4
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Махачкала против «Балтики», 23-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Махачкала – «Балтика»

«Динамо» Махачкала – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Балтика Динамо Мх
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