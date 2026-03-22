22.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
4-1-2-2-1
1
Расулов
7
Скопинцев
2
Маричаль
57
Рикардо
4
Касерес
74
Фомин
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
57
Рикардо
6
Фернандес
6
Фернандес
57
Рикардо
10
Бителло
17
Бабаев
17
Бабаев
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
11
Гомес
33
Сергеев
33
Сергеев
11
Гомес
70
Тюкавин
14
Маухуб
14
Маухуб
70
Тюкавин
5
Барриос
28
Алип
28
Алип
5
Барриос
14
Джон Джон
6
Дркушич
6
Дркушич
14
Джон Джон
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
31
Мантуан
17
Мостовой
17
Мостовой
31
Мантуан
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Зенит
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
Главный тренер
Ролан Гусев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Динамо - Зенит
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
391
450
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Зенит»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»