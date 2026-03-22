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  • «Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

22 марта, 14:50
Динамо
22.03.2026, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
37' А. Гомес
22' Д. Джон 43' А. Соболев 85' М. Глушенков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо
1
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
57
Давид Рикардо
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
10
Бителло
ЦП
13
Муми Нгамале
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
6
Роберто Фернандес
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Зенит
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Расулов
7
Скопинцев
2
Маричаль
57
Рикардо
4
Касерес
74
Фомин
60
Маринкин
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
4-1-1-2-2
16
Адамов
31
Мантуан
78
Дивеев
33
Нино
3
Дуглас Сантос
5
Барриос
8
Вендел
11
Энрике
14
Джон Джон
7
Соболев
10
Глушенков
57
Рикардо
6
Фернандес
6
Фернандес
57
Рикардо
10
Бителло
17
Бабаев
17
Бабаев
10
Бителло
13
Нгамале
91
Гладышев
91
Гладышев
13
Нгамале
11
Гомес
33
Сергеев
33
Сергеев
11
Гомес
70
Тюкавин
14
Маухуб
14
Маухуб
70
Тюкавин
5
Барриос
28
Алип
28
Алип
5
Барриос
14
Джон Джон
6
Дркушич
6
Дркушич
14
Джон Джон
10
Глушенков
61
Кондаков
61
Кондаков
10
Глушенков
31
Мантуан
17
Мостовой
17
Мостовой
31
Мантуан
7
Соболев
22
Дуран
22
Дуран
7
Соболев
Остались в запасе
Динамо
Зенит
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
Главный тренер
Ролан Гусев
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
31
Игорь Лещук
ВР
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
50
Александр Кутицкий
ОП
15
Данил Глебов
ОП
24
Луис Чавес
ОП
Остались в запасе
57
Богдан Москвичев
ВР
1
Евгений Латышонок
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
21
Александр Ерохин
АП
Главный тренер
Ролан Гусев
Главный тренер
Сергей Семак
Динамо
Точно не сыграют
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Рубенс
ЛЗ
Статистика матча Динамо - Зенит
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
9
Офсайды
1
1
Количество передач
391
450
Сейвы
0
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Зенита», 22-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 марта в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо»«Зенит»

«Динамо» – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
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