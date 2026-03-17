17.03.2026, вторник, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
4 : 0
Завершен
Составы команд
Краснодар
Краснодар
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
17
Пальцев
8
Аугусто
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-3-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
32
Гонду
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
10
Сперцян
27
Буркин
27
Буркин
10
Сперцян
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
11
Батчи
29
Гусейнов
29
Гусейнов
11
Батчи
31
Кисляк
18
Козлов
18
Козлов
31
Кисляк
32
Гонду
79
Данилов
79
Данилов
32
Гонду
10
Обляков
90
Лукин
90
Лукин
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
ВАР
2
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Краснодар» против ЦСКА, 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»