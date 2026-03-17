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  • «Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

«Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

17 марта, 18:20
Краснодар
17.03.2026, вторник, 19:30
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
4 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
ЦСКА
20' Д. Аугусто 48' Ж. Батчи 58' Д. Кордоба 67' Ж. Батчи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Иван Обляков
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
27
Ефим Буркин
АП
23
Хуан Боселли
ПВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
ЦСКА
18
Данила Козлов
АП
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
4-1-3-2
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
4
Коста
17
Пальцев
8
Аугусто
27
Са
10
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
88
Кривцов
3-3-3-1
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
22
Гайич
6
Баринов
3
Круговой
10
Обляков
31
Кисляк
17
Глебов
32
Гонду
8
Аугусто
6
Ленини
6
Ленини
8
Аугусто
10
Сперцян
27
Буркин
27
Буркин
10
Сперцян
27
Са
23
Боселли
23
Боселли
27
Са
11
Батчи
29
Гусейнов
29
Гусейнов
11
Батчи
31
Кисляк
18
Козлов
18
Козлов
31
Кисляк
32
Гонду
79
Данилов
79
Данилов
32
Гонду
10
Обляков
90
Лукин
90
Лукин
10
Обляков
17
Глебов
11
Мусаев
11
Мусаев
17
Глебов
Остались в запасе
Краснодар
ЦСКА
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
7
Матеус Алвес
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Фабио Челестини
Статистика матча Краснодар - ЦСКА
4
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
4
3
ВАР
2
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Краснодар» против ЦСКА, 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – ЦСКА

«Краснодар» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар
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