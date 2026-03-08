08.03.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
3
Круговой
6
Баринов
22
Гайич
17
Глебов
10
Обляков
31
Кисляк
9
Гонду
3-3-1-2-1
40
Расулов
7
Скопинцев
55
Осипенко
2
Маричаль
4
Касерес
74
Фомин
44
Рубенс
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
22
Гайич
7
Алвес
7
Алвес
22
Гайич
10
Обляков
18
Козлов
18
Козлов
10
Обляков
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
6
Баринов
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Баринов
17
Глебов
97
Воронов
97
Воронов
17
Глебов
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
70
Тюкавин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
70
Тюкавин
11
Гомес
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Гомес
44
Рубенс
91
Гладышев
91
Гладышев
44
Рубенс
Зайдензаль
33
Сергеев
33
Сергеев
Зайдензаль
Остались в запасе
ЦСКА
Динамо
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
19
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
57
Дэвид Рикардо
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
19
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
Остались в запасе
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
57
Дэвид Рикардо
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Ролан Гусев
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
24
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
9
Нарушения
8
15
Офсайды
2
1
Количество передач
532
405
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
9
10
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
12
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»