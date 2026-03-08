Введите ваш ник на сайте
  Главная
  Новости
  ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Вчера, 18:32
ЦСКА
08.03.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Динамо
58' Мойзес
13' Н. Маричаль 45+4' Н. Маричаль 66' Бителло 84' И. Сергеев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
31
Матвей Кисляк
АП
10
Иван Обляков
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
9
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Динамо
40
Курбан Расулов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
44
Рубенс
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
2
Николас Маричаль
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ПЗ
74
Даниил Фомин
ОП
10
Бителло
ЦП
11
Артур Гомес
ЛВ
13
Муми Нгамале
ЛВ
70
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Ролан Гусев
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
19
Даниэль Руис Ривера
АП
20
Матия Попович
АП
18
Данила Козлов
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Динамо
47
Андрей Кудравец
ВР
79
Максим Балахонов
ЛЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
57
Дэвид Рикардо
ЦЗ
15
Данил Глебов
ОП
50
Александр Кутицкий
ОП
60
Тимофей Маринкин
ЦП
88
Виктор Окишор
АП
17
Ульви Бабаев
ЛВ
91
Ярослав Гладышев
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
14
Эль-Мехди Маухуб
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
3
Круговой
6
Баринов
22
Гайич
17
Глебов
10
Обляков
31
Кисляк
9
Гонду
3-3-1-2-1
40
Расулов
7
Скопинцев
55
Осипенко
2
Маричаль
4
Касерес
74
Фомин
44
Рубенс
10
Бителло
11
Гомес
13
Нгамале
70
Тюкавин
22
Гайич
7
Алвес
7
Алвес
22
Гайич
10
Обляков
18
Козлов
18
Козлов
10
Обляков
3
Круговой
37
Кармо
37
Кармо
3
Круговой
6
Баринов
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Баринов
17
Глебов
97
Воронов
97
Воронов
17
Глебов
7
Скопинцев
56
Зайдензаль
56
Зайдензаль
7
Скопинцев
70
Тюкавин
50
Кутицкий
50
Кутицкий
70
Тюкавин
11
Гомес
60
Маринкин
60
Маринкин
11
Гомес
44
Рубенс
91
Гладышев
91
Гладышев
44
Рубенс
Зайдензаль
33
Сергеев
33
Сергеев
Зайдензаль
Динамо
Точно не сыграют
Луис Чавес
ОП
Бахтиер Зайнутдинов
АП
Статистика матча ЦСКА - Динамо
1
1
2
Всего ударов по воротам
13
24
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
8
9
Нарушения
8
15
Офсайды
2
1
Количество передач
532
405
Сейвы
3
2
Точность передач %
85
81
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
9
10
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
4
12

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Динамо», 20-й РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Динамо»

ЦСКА – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
  • Читайте нас: 