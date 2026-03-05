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  • «Арсенал» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

«Арсенал» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

5 марта, 17:20
Арсенал
05.03.2026, четверг, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Локомотив
45' К. Большаков
32' Е. Морозов 35' А. Карпукас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
99
Аяз Гулиев
ЦП
14
Милош Брнович
ЦП
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Максим Максимов
ЦФ
5
Александр Пуцко
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
93
Артем Карпукас
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
19
Александр Руденко
ЦП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Арсенал
19
Кирилл Богданец
ПВ
39
Матвей Холин
ВР
18
Иван Игнатьев
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
77
Даниил Плотников
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
95
Степан Обрывков
ЦФ
Локомотив
32
Лукас Вера
ЦП
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
99
Руслан Мялковский
ЦП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
3-1-2-2-2
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
7
Рейес
18
Попов
5
Пуцко
9
Максимов
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
9
Пиняев
27
Комличенко
4
Пенчиков
19
Богданец
19
Богданец
4
Пенчиков
70
Ахлинви
18
Игнатьев
18
Игнатьев
70
Ахлинви
5
Пуцко
77
Плотников
77
Плотников
5
Пуцко
9
Максимов
22
Цараев
22
Цараев
9
Максимов
9
Пиняев
32
Вера
32
Вера
9
Пиняев
19
Руденко
90
Годяев
90
Годяев
19
Руденко
Вера
99
Мялковский
99
Мялковский
Вера
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Арсенал - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Локомотив», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Локомотив»

«Арсенал» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Локомотив Арсенал
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