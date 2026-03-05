05.03.2026, четверг, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
1 : 2
Завершен
Составы команд
Арсенал
Арсенал
3-1-2-2-2
18
Цулая
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
4
Пенчиков
70
Ахлинви
99
Гулиев
14
Брнович
7
Рейес
18
Попов
5
Пуцко
9
Максимов
4-1-2-2-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
3
Монтес
3
Фассон
85
Морозов
93
Карпукас
25
Пруцев
19
Руденко
10
Батраков
9
Пиняев
27
Комличенко
4
Пенчиков
19
Богданец
19
Богданец
4
Пенчиков
70
Ахлинви
18
Игнатьев
18
Игнатьев
70
Ахлинви
5
Пуцко
77
Плотников
77
Плотников
5
Пуцко
9
Максимов
22
Цараев
22
Цараев
9
Максимов
9
Пиняев
32
Вера
32
Вера
9
Пиняев
19
Руденко
90
Годяев
90
Годяев
19
Руденко
Вера
99
Мялковский
99
Мялковский
Вера
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
Остались в запасе
Арсенал
Локомотив
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
39
Матвей Холин
ВР
45
Никита Кармаев
ЦЗ
33
Данила Шрамко
ЦЗ
50
Илья Соколов
ЦЗ
25
Станислав Олейник
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
95
Степан Обрывков
ЦФ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Арсенал - Локомотив
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
ВАР
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Локомотив», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»