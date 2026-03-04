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  • ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 19:35
ЦСКА
04.03.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
3 : 1
Ответный матч – 0 : 4
Завершен
Краснодар
54' К. Глебов 68' Д. Круговой 90+3' М. Алвес
22' М. Давид Кобнан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
10
Иван Обляков
АП
18
Данила Козлов
АП
31
Матвей Кисляк
АП
17
Кирилл Глебов
ЛВ
32
Лусиано Гонду
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
6
Кевин Ленини
ОП
53
Александр Черников
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
11
Жоау Батчи
ПВ
23
Хуан Боселли
ПВ
Главный тренер
Мурад Мусаев
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Краснодар
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
27
Ефим Буркин
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
27
Виктор Са
ЛВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
3
Круговой
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
18
Козлов
32
Гонду
10
Обляков
4-2-1-3
1
Агкацев
5
Жубал
4
Коста
17
Пальцев
59
Хмарин
6
Ленини
53
Черников
8
Аугусто
23
Боселли
11
Батчи
90
Кобнан
22
Гайич
79
Данилов
79
Данилов
22
Гайич
18
Козлов
7
Алвес
7
Алвес
18
Козлов
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
59
Хмарин
15
Оласа
15
Оласа
59
Хмарин
90
Кобнан
20
Гонсалес
20
Гонсалес
90
Кобнан
6
Ленини
10
Сперцян
10
Сперцян
6
Ленини
17
Пальцев
27
Са
27
Са
17
Пальцев
23
Боселли
9
Кордоба
9
Кордоба
23
Боселли
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»

ЦСКА – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар ЦСКА
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