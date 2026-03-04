04.03.2026, среда, 20:45
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
3 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-2-3-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
2
Рейс
3
Круговой
22
Гайич
17
Глебов
31
Кисляк
18
Козлов
32
Гонду
10
Обляков
4-2-1-3
1
Агкацев
5
Жубал
4
Коста
17
Пальцев
59
Хмарин
6
Ленини
53
Черников
8
Аугусто
23
Боселли
11
Батчи
90
Кобнан
22
Гайич
79
Данилов
79
Данилов
22
Гайич
18
Козлов
7
Алвес
7
Алвес
18
Козлов
17
Глебов
37
Кармо
37
Кармо
17
Глебов
32
Гонду
11
Мусаев
11
Мусаев
32
Гонду
59
Хмарин
15
Оласа
15
Оласа
59
Хмарин
90
Кобнан
20
Гонсалес
20
Гонсалес
90
Кобнан
6
Ленини
10
Сперцян
10
Сперцян
6
Ленини
17
Пальцев
27
Са
27
Са
17
Пальцев
23
Боселли
9
Кордоба
9
Кордоба
23
Боселли
Остались в запасе
ЦСКА
Краснодар
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
35
Игорь Акинфеев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
34
Андрей Карпенко
ВР
3
Витор Тормена
ЦЗ
30
Степан Садчиков
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
67
Казбек Мукаилов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча ЦСКА - Краснодар
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
ВАР
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»