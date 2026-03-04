Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Краснодара», 1/2 Пути РПЛ Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Краснодар»