04.03.2026, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
2 : 0
Завершен
Составы команд
Крылья Советов
Крылья Советов
3-2-3-2
80
Кокарев
5
Ороз
23
Чернов
47
Божин
3
Галдамес
72
Фернандес
6
Бабкин
20
Столбов
77
Ахметов
99
Жоффри
70
Шуманский
4-2-1-1-2
88
Рудаков
2
Поройков
4
Хотулев
5
Татаев
32
Кантеро
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
29
Эль-Махрауи
19
Жезус
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
70
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
70
Шуманский
20
Столбов
10
Хубулов
10
Хубулов
20
Столбов
72
Фернандес
15
Рассказов
15
Рассказов
72
Фернандес
91
Игнатенко
91
Игнатенко
4
Хотулев
38
Касимов
38
Касимов
4
Хотулев
29
Эль-Махрауи
22
Горелов
22
Горелов
29
Эль-Махрауи
20
Рыбчинский
48
Анциперов
48
Анциперов
20
Рыбчинский
19
Жезус
27
Голыбин
27
Голыбин
19
Жезус
37
Ду Кейрос
30
Гузина
30
Гузина
37
Ду Кейрос
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
71
Михаил Недоспасов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Гонсало Рекена
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Остались в запасе
71
Михаил Недоспасов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Гонсало Рекена
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
Остались в запасе
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 18:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»