  • «Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

4 марта, 17:33
Крылья Советов
04.03.2026, среда, 18:30
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
2 : 0
Завершен
Оренбург
52' Д. Фернандес 74' С. Бабкин
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
80
Никита Кокарев
ВР
3
Томас Галдамес
ЛЗ
5
Доминик Ороз
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
72
Дани Фернандес
ПЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
20
Кирилл Столбов
ЦП
77
Ильзат Ахметов
ЦП
70
Артем Шуманский
ЦФ
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Магомед Адиев
Оренбург
88
Максим Рудаков
ВР
32
Алексис Кантеро
ЛЗ
4
Данила Хотулев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
2
Станислав Поройков
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
37
Ду Кейрос
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Алешандре Жезус
ЦФ
29
Анас Эль-Махрауи
ЦФ
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Крылья Советов
71
Михаил Недоспасов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
31
Гонсало Рекена
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
19
Иван Олейников
ЛВ
10
Владимир Хубулов
ЛВ
15
Николай Рассказов
ПВ
91
Владимир Игнатенко
ЦФ
Оренбург
95
Андрей Ходанович
ВР
38
Артем Касимов
ЦЗ
26
Эмил Ценов
ЦЗ
22
Павел Горелов
ОП
80
Михаил Пыхчеев
ОП
48
Егор Анциперов
ЦП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
83
Дмитрий Черкасов
АП
30
Гедеон Гузина
ЦФ
3-2-3-2
80
Кокарев
5
Ороз
23
Чернов
47
Божин
3
Галдамес
72
Фернандес
6
Бабкин
20
Столбов
77
Ахметов
99
Жоффри
70
Шуманский
4-2-1-1-2
88
Рудаков
2
Поройков
4
Хотулев
5
Татаев
32
Кантеро
33
Квеквескири
57
Болотов
37
Ду Кейрос
20
Рыбчинский
29
Эль-Махрауи
19
Жезус
3
Галдамес
2
Печенин
2
Печенин
3
Галдамес
70
Шуманский
19
Олейников
19
Олейников
70
Шуманский
20
Столбов
10
Хубулов
10
Хубулов
20
Столбов
72
Фернандес
15
Рассказов
15
Рассказов
72
Фернандес
91
Игнатенко
91
Игнатенко
4
Хотулев
38
Касимов
38
Касимов
4
Хотулев
29
Эль-Махрауи
22
Горелов
22
Горелов
29
Эль-Махрауи
20
Рыбчинский
48
Анциперов
48
Анциперов
20
Рыбчинский
19
Жезус
27
Голыбин
27
Голыбин
19
Жезус
37
Ду Кейрос
30
Гузина
30
Гузина
37
Ду Кейрос
Остались в запасе
Крылья Советов
Оренбург
71
Михаил Недоспасов
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
31
Гонсало Рекена
ЦЗ
24
Роман Евгеньев
ЦЗ
18
Иван Лепский
ЦЗ
8
Максим Витюгов
ОП
14
Михайло Баньяц
ЦП
Главный тренер
Магомед Адиев
95
Андрей Ходанович
ВР
26
Эмил Ценов
ЦЗ
80
Михаил Пыхчеев
ОП
63
Омар Минатулаев
ЦП
65
Иван Иващенко
ЦП
83
Дмитрий Черкасов
АП
Главный тренер
Ильдар Ахметзянов
Статистика матча Крылья Советов - Оренбург
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Крылья Советов» против «Оренбурга», 1/4 Пути регионов Кубка России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 марта в 18:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» – «Оренбург»

«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 марта 2026

Россия. Кубок Оренбург Крылья Советов
