11.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Факел
Факел
3-2-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
72
Сенхаджи
20
Юрганов
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
10
Альшин
9
Ломовицкий
98
Ильин
79
Каштанов
4-2-2-2
1
Митрюшкин
24
Ненахов
59
Погостнов
3
Монтес
3
Фассон
6
Баринов
93
Карпукас
10
Батраков
9
Пиняев
11
Раков
10
Воробьев
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
23
Якимов
16
Мертенс
16
Мертенс
23
Якимов
98
Ильин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
98
Ильин
10
Альшин
77
Ивлев
77
Ивлев
10
Альшин
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Факел
Локомотив
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Игорь Шалимов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Факел - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
16
7
Офсайды
1
1
Количество передач
310
393
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Локомотива», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Локомотив»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»