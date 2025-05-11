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  • «Факел» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

«Факел» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

11 мая 2025, 15:20
Факел
11.05.2025, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
22' Д. Воробьев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
72
Райан Сенхаджи
ЦЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
23
Вячеслав Якимов
ОП
11
Мохамед Браими
ЛВ
10
Ильнур Альшин
ПВ
9
Александр Ломовицкий
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
3
Лукас Фассон
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
10
Алексей Батраков
АП
9
Сергей Пиняев
ЛВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Факел
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
7
Никита Моцпан
АП
16
Дилан Мертенс
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
77
Андрей Ивлев
АП
19
Белайди Пуси
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
13
Калинин
72
Сенхаджи
20
Юрганов
33
Квеквескири
23
Якимов
11
Браими
10
Альшин
9
Ломовицкий
98
Ильин
79
Каштанов
4-2-2-2
1
Митрюшкин
24
Ненахов
59
Погостнов
3
Монтес
3
Фассон
6
Баринов
93
Карпукас
10
Батраков
9
Пиняев
11
Раков
10
Воробьев
11
Браими
7
Моцпан
7
Моцпан
11
Браими
23
Якимов
16
Мертенс
16
Мертенс
23
Якимов
98
Ильин
99
Гиоргобиани
99
Гиоргобиани
98
Ильин
10
Альшин
77
Ивлев
77
Ивлев
10
Альшин
79
Каштанов
19
Пуси
19
Пуси
79
Каштанов
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
Остались в запасе
Факел
Локомотив
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Главный тренер
Игорь Шалимов
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
5
Альберт Габараев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
88
Михаил Щетинин
ОП
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
90
Данила Годяев
ЦЗ
38
Станислав Топинка
ОП
17
Никита Салтыков
ЛВ
70
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Факел - Локомотив
1
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
14
3
Нарушения
16
7
Офсайды
1
1
Количество передач
310
393
Сейвы
4
2
Точность передач %
70
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
5
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Факел» против «Локомотива», 28-й тур РПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Факел» – «Локомотив»

«Факел» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2025

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Факел
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