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Олимп-Долгопрудный - результаты матчей

Долгопрудный
Стадион:
Салют
Сайт:
http://fscdp.ru/
Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
21.05 | 15:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
Нефтехимик
15.05 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Акрон
07.05 | 15:00
Оренбург
2 : 2
Олимп-Долгопрудный
30.04 | 17:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Томь
23.04 | 16:00
Факел
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
15.04 | 13:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Балтика
10.04 | 15:00
Металлург Л
0 : 0
Олимп-Долгопрудный
06.04 | 16:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 1
Волгарь
02.04 | 08:00
СКА-Хабаровск
3 : 3
Олимп-Долгопрудный
26.03 | 14:00
Велес
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
19.03 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Текстильщик
12.03 | 16:00
Алания
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
06.03 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 4
Спартак-2
27.11 | 16:00
Кубань
0 : 2
Олимп-Долгопрудный
21.11 | 18:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
Енисей
17.11 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
3 : 3
Торпедо
13.11 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 1
Краснодар-2
06.11 | 17:00
КАМАЗ
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
31.10 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 2
Ротор
23.10 | 15:00
Акрон
2 : 1
Олимп-Долгопрудный
17.10 | 13:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 0
Оренбург
13.10 | 14:30
Томь
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
09.10 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
2 : 0
Факел
03.10 | 19:00
Балтика
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
29.09 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Металлург Л
25.09 | 16:00
Волгарь
0 : 1
Олимп-Долгопрудный
19.09 | 14:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
СКА-Хабаровск
15.09 | 19:00
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
Велес
11.09 | 16:00
Текстильщик
3 : 1
Олимп-Долгопрудный
05.09 | 17:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
Алания
28.08 | 17:00
Спартак-2
0 : 2
Олимп-Долгопрудный
21.08 | 18:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
Кубань
14.08 | 13:00
Енисей
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
08.08 | 19:00
Торпедо
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
31.07 | 18:00
Краснодар-2
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
23.07 | 17:00
Олимп-Долгопрудный
1 : 1
КАМАЗ
17.07 | 19:00
Ротор
1 : 1
Олимп-Долгопрудный
10.07 | 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Олимп-Долгопрудный
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