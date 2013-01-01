Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 2. 2020/2021 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2019/2020 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2017/2018 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. ПФЛ. Зона Запад. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2015/2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Запад. 2012/2013 Россия. Кубок. 2012/2013