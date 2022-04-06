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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Олимп-Долгопрудный - Волгарь
Олимп-Долгопрудный - Волгарь: обзор матча 06 апреля 2022
Олимп-Долгопрудный
06.04.2022, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 31 тур
2 : 1
Завершен
Волгарь
17'
З. Тарасенко
29'
Э. Булия
23'
Д. Козлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимп-Долгопрудный - Волгарь
82'
Вторая желтая
А. Симонян
Желтая карточка
М. Коваленко
76'
75'
Замена
И. Гоманюк
️️️️
К. Косарев
Красная карточка
Р. Косянчук
74'
Замена
Д. Дулаев
️️️️
З. Тарасенко
72'
Замена
Д. Пахомов
️️️️
А. Коротаев
64'
63'
Замена
А. Павлишин
️️️️
Н. Капленко
46'
Замена
И. Стефанович
️️️️
Д. Лесников
46'
Замена
А. Баев
️️️️
А. Гилязетдинов
Желтая карточка
Э. Булия
35'
ГОЛ! 2:1!
Э. Булия
29'
26'
Желтая карточка
А. Симонян
23'
ГОЛ! 1:1!
Д. Козлов
ГОЛ! 1:0!
З. Тарасенко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимп-Долгопрудный
23
Георгий Натабашвили
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
4
Филип Иполе
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
15
Михаил Коваленко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
52
Илья Петухов
ОП
37
Роман Косянчук
ЦП
8
Захар Тарасенко
ЦП
91
Эдуард Булия
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
6
Никита Печенкин
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Никита Капленко
ОП
10
Артем Симонян
АП
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
Олимп-Долгопрудный
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
8
Дмитрий Пахомов
ОП
5
Михаил Стрельник
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
84
Джамбулат Дулаев
ЦФ
Волгарь
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
21
Алексей Баев
ЦП
23
Илья Гоманюк
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
23
Илья Стефанович
ЦФ
3-3-2-2
23
Натабашвили
4
Иполе
3
Чежия
15
Коваленко
33
Сухомлинов
52
Петухов
5
Кутин
37
Косянчук
8
Тарасенко
24
Коротаев
91
Булия
3-1-2-4
81
Смирнов
6
Печенкин
69
Козлов
4
Локтионов
8
Капленко
10
Симонян
24
Погосов
43
Гилязетдинов
22
Косарев
11
Носов
17
Лесников
24
Коротаев
8
Пахомов
8
Пахомов
24
Коротаев
8
Тарасенко
84
Дулаев
84
Дулаев
8
Тарасенко
43
Гилязетдинов
21
Баев
21
Баев
43
Гилязетдинов
22
Косарев
23
Гоманюк
23
Гоманюк
22
Косарев
8
Капленко
7
Павлишин
7
Павлишин
8
Капленко
17
Лесников
23
Стефанович
23
Стефанович
17
Лесников
Остались в запасе
Олимп-Долгопрудный
Волгарь
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
49
Максим Караев
ЛЗ
27
Андрей Алексеев
ЛЗ
5
Михаил Стрельник
ОП
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
Остались в запасе
56
Виктор Демьянов
ОП
1
Владислав Ямпольский
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
Статистика матча Олимп-Долгопрудный - Волгарь
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Александр Машлякевич
(Москва)
Помощники судьи:
Максим Белокур (Владивосток)
Степан Щербаков (Омск)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Алексей Монахов (Москва)
Стадион:
Салют
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