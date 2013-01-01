Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
38
20
15
3
65
36
29
75
38
23
5
10
60
33
27
74
38
23
5
10
64
37
27
74
38
19
8
11
48
38
10
65
38
19
6
13
58
55
3
63
38
17
9
12
75
53
22
60
38
18
4
16
48
55
-7
58
38
17
7
14
60
43
17
58
38
16
10
12
47
40
7
58
38
14
16
8
51
30
21
58
38
15
8
15
45
45
0
53
38
13
10
15
45
48
-3
49
38
14
6
18
45
48
-3
48
38
13
9
16
51
60
-9
48
38
9
14
15
35
47
-12
41
38
10
9
19
30
43
-13
39
38
8
13
17
29
45
-16
37
38
8
12
18
37
53
-16
36
38
9
6
23
31
70
-39
33
38
5
8
25
31
76
-45
23
Команда
1
2
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
14
3
2
29
10
19
45
19
14
2
3
32
14
18
44
19
14
1
4
31
16
15
43
19
10
9
0
36
15
21
39
19
12
1
6
41
23
18
37
19
11
4
4
27
17
10
37
19
11
4
4
32
22
10
37
19
10
4
5
33
21
12
34
19
9
5
5
24
23
1
32
19
9
4
6
34
19
15
31
19
7
8
4
21
12
9
29
19
8
4
7
26
28
-2
28
19
8
4
7
24
24
0
28
19
6
7
6
19
24
-5
25
19
6
6
7
20
21
-1
24
19
6
4
9
20
31
-11
22
19
5
3
11
24
39
-15
18
19
4
6
9
14
23
-9
18
19
4
4
11
13
29
-16
16
19
2
7
10
14
30
-16
13
Команда
1
3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
19
20
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
19
10
6
3
29
21
8
36
19
10
0
9
24
31
-7
30
19
9
3
7
32
23
9
30
19
9
2
8
31
23
8
29
19
7
8
4
30
18
12
29
19
8
3
8
26
24
2
27
19
7
6
6
25
17
8
27
19
8
2
9
26
33
-7
26
19
6
5
8
23
23
0
23
19
5
8
6
34
30
4
23
19
5
7
7
17
22
-5
22
19
6
3
10
16
20
-4
21
19
5
6
8
20
23
-3
21
19
6
2
11
19
20
-1
20
19
5
4
10
12
24
-12
19
19
5
2
12
18
41
-23
17
19
4
4
11
27
37
-10
16
19
3
7
9
16
23
-7
16
19
2
7
10
9
24
-15
13
19
0
5
14
7
37
-30
5
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире