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Олимп-Долгопрудный
Новости
Олимп-Долгопрудный - новости команды
Долгопрудный
Стадион:
Салют
Сайт:
http://fscdp.ru/
Новости
Трансферы
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Результаты
Расписание
Таблица
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Блоги
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Точилин: «Я покинул «Олимп-Долгопрудный». Конфликтов не было»
2022.04.29 12:12
«Олимп-Долгопрудный» уволил Точилина. Клуб поменял вектор развития («Матч ТВ»)
2022.04.29 10:57
2
Тренер Гришин покинул «Олимп-Долгопрудный». Ранее он из-за болезни не полетел в Хабаровск, но был на «Матч ТВ»
2022.04.27 12:42
Игроки «Олимп-Долгопрудного» бойкотируют матч с «Факелом», если им не выплатят долги по зарплате (Сергей Ильев)
2022.04.19 23:47
В клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» три месяца не платят зарплату («Матч ТВ»)
2022.04.05 18:56
3
ФНЛ. «Торпедо» на выезде победило «Факел», «Спартак-2» проиграл «Волгарю» и другие результаты
2022.03.19 20:01
ФНЛ. «Оренбург» разгромил «Ротор», «Краснодар-2» уступил «Факелу» и другие результаты
2022.03.12 22:54
Фото
Официально: Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный»
2022.02.23 19:15
Фото
«Химки» представили новичка Лоуренса
2022.02.19 08:30
Селюк: «Лоуренса хотели подписать другие клубы РПЛ, но «Химки» просили его не отдавать»
2022.02.14 13:28
4
В «Химках» подтвердили переход экс-игрока «Тамбова» Лоуренса
2022.02.14 13:10
Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)
2022.02.14 12:50
Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)
2022.02.11 21:11
3
Пилипчук покинул пост тренера «Олимп-Долгопрудного»
2022.02.08 11:22
Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс поедет на сбор «Химок» (Metaratings)
2022.01.08 12:26
Четыре футболиста «Олимпа-Долгопрудного» полетят на сбор с «Крыльями» («РБ-Спорт»)
2022.01.07 10:25
2
ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли вничью – 5:5, «Оренбург» победил «Томь» и закрепил лидерство
2021.11.17 20:48
6
Пилипчук: «Из «Химок» никто не обращался. Я ни с кем не разговаривал»
2021.11.17 19:26
«Чемпионат»: Пилипчук возглавит «Химки»
2021.11.17 15:37
2
Журналист Казаков: Черчесов посетил матч «Олимп» – «Краснодар-2» в компании Галицкого
2021.11.15 16:50
3
ФНЛ. «Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на второе место, «СКА-Хабаровск» победил КАМАЗ и другие результаты
2021.11.13 22:58
ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты
2021.10.09 21:22
4
ФНЛ. «Торпедо» упустило победу над «Нефтехимиком» Новикова, «Спартак-2» обыграл «Томь» и другие результаты
2021.09.29 22:55
1
ФНЛ. «Ротор» уступил «Акрону», «Торпедо» обменялось двумя голами с «Факелом» и другие результаты
2021.09.11 22:47
ФНЛ. «Спартак-2» дома проиграл «Олимп-Долгопрудному» Пилипчука
2021.08.28 19:15
2
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