Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)

34-летний защитник Владимир Гранат продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он вернулся туда спустя несколько месяцев, сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев..

Подмосковный клуб возглавляет бывший динамовец Александр Точилин, который играл вместе с Гранатом в московской команде.