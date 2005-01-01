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    Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)

    34-летний защитник Владимир Гранат продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он вернулся туда спустя несколько месяцев, сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев..

    Подмосковный клуб возглавляет бывший динамовец Александр Точилин, который играл вместе с Гранатом в московской команде.

    • Именно за «Динамо» Гранат провел больше всего матчей в карьере (2005-2015 годы).
    • Гранат был в заявке сборной России на ЧМ-2018.
    • «Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 15-м.

    «Гулливер»: «Мне бы дали два года тюрьмы, если бы Гранат не повел себя по-мужски и не согласился на мировую»

    «Гулливер», ударивший в 2014 году Граната: «Моя фотка была у всех полицейских Москвы и Петербурга»

    Глушаков: «Каррера сказал, чтобы мы решили, кто останется, Гранат или Паршивлюк. А как мы можем решать? Мы президенты?»

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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