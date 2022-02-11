Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)

34-летний защитник Владимир Гранат продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он вернулся туда спустя несколько месяцев, сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев..
Подмосковный клуб возглавляет бывший динамовец Александр Точилин, который играл вместе с Гранатом в московской команде.
- Именно за «Динамо» Гранат провел больше всего матчей в карьере (2005-2015 годы).
- Гранат был в заявке сборной России на ЧМ-2018.
- «Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 15-м.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева