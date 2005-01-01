Участник ЧМ-2018 Гранат вернулся в «Олимп-Долгопрудный» (Сергей Ильев)

34-летний защитник Владимир Гранат продолжит карьеру в клубе ФНЛ «Олимп-Долгопрудный». Он вернулся туда спустя несколько месяцев, сообщает журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев..

Подмосковный клуб возглавляет бывший динамовец Александр Точилин, который играл вместе с Гранатом в московской команде.

Именно за «Динамо» Гранат провел больше всего матчей в карьере (2005-2015 годы).

Гранат был в заявке сборной России на ЧМ-2018.

«Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 15-м.

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