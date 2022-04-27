Тренер Гришин покинул «Олимп-Долгопрудный». Ранее он из-за болезни не полетел в Хабаровск, но был на «Матч ТВ»

«Олимп-Долгопрудный» из ФНЛ объявил об уходе двух тренеров. Речь об Александре Гришине и Дмитрии Тяпушкине.
По информации журналиста «Матч ТВ» Сергея Ильева, «Олимп-Долгопрудный» отстранил Гришина после того как тренер не полетел в Хабаровск, сославшись на болезнь, но на следующий день был в эфире «Матч ТВ».
- 50-летний Гришин не проработал в Долгопрудном и полугода.
- В 2010-2017 годах Гришин тренировал дубль ЦСКА.
- «Олимп-Долгопрудный» идет в ФНЛ 16-м.
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Источник: официальный сайт «Олимп-Долгопрудного»