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«Олимп-Долгопрудный» уволил Точилина. Клуб поменял вектор развития («Матч ТВ»)

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Олимп-Долгопрудного».

По информации «Матч ТВ», Точилина уволили в связи со сменой концепции развития клуба. Он уже попрощался с командой.

Оставшиеся четыре матча ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» проведет под руководством Дениса Евсикова.

  • «Олимп-Долгопрудный» идет на 16-м месте в ФНЛ.
  • Точилин возглавлял команду с 8 февраля.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 10:57
Комментарии2
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    Рейтинг: +12223

    playsh 53 минуты назад

    Интересно,что действительно стоит за набором слов "концепция развития клуба".
    Запись в трудовой - "Уволен в связи со сменой концепции развития клуба." Интересно,
    можно ли оспорить такую формулировку не о чём в суде,если работник с ней не согласен.Или запись,скорее всего,более понятная,скажем - "за отсутствие результата."

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    Рейтинг: +1781

    Беспонтий 1 час назад

    бедный рыжий
    и мужик хороший и спец не из последних

    видимо слишком хороший мужик
    это наша национальная епитимья

    держись точило солнышко

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