«Олимп-Долгопрудный» уволил Точилина. Клуб поменял вектор развития («Матч ТВ»)

Александр Точилин покинул пост главного тренера «Олимп-Долгопрудного».

По информации «Матч ТВ», Точилина уволили в связи со сменой концепции развития клуба. Он уже попрощался с командой.

Оставшиеся четыре матча ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» проведет под руководством Дениса Евсикова.

«Олимп-Долгопрудный» идет на 16-м месте в ФНЛ.

Точилин возглавлял команду с 8 февраля.

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