«Олимп-Долгопрудный» уволил Точилина. Клуб поменял вектор развития («Матч ТВ»)

Интересно,что действительно стоит за набором слов "концепция развития клуба".
Запись в трудовой - "Уволен в связи со сменой концепции развития клуба." Интересно,
можно ли оспорить такую формулировку не о чём в суде,если работник с ней не согласен.Или запись,скорее всего,более понятная,скажем - "за отсутствие результата."
Александр Точилин покинул пост главного тренера «Олимп-Долгопрудного».
По информации «Матч ТВ», Точилина уволили в связи со сменой концепции развития клуба. Он уже попрощался с командой.
Оставшиеся четыре матча ФНЛ «Олимп-Долгопрудный» проведет под руководством Дениса Евсикова.
- «Олимп-Долгопрудный» идет на 16-м месте в ФНЛ.
- Точилин возглавлял команду с 8 февраля.
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