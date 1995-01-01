Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)

Полузащитник «Олимп-Долгопрудного» Анван Лоуренс стал игроком «Химок».
По информации «Матч ТВ», стороны заключили контракт до лета 2024 года.
20-летний футболист более месяца был на просмотре в «Химках».
- Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
- В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 23 матчах.
- Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.
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