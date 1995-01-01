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    Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)

    Полузащитник «Олимп-Долгопрудного» Анван Лоуренс стал игроком «Химок».

    По информации «Матч ТВ», стороны заключили контракт до лета 2024 года.

    20-летний футболист более месяца был на просмотре в «Химках».

    • Нигериец ранее выступал за «Тамбов».
    • В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 23 матчах.
    • Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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