Экс-игрок «Тамбова» Лоуренс подписал контракт с «Химками» («Матч ТВ»)

Полузащитник «Олимп-Долгопрудного» Анван Лоуренс стал игроком «Химок».

По информации «Матч ТВ», стороны заключили контракт до лета 2024 года.

20-летний футболист более месяца был на просмотре в «Химках».

Нигериец ранее выступал за «Тамбов».

В текущем сезоне он сделал 2 ассиста в 23 матчах.

Рыночная стоимость Лоуренса – 250 тысяч евро.

Гендиректор «Зенита» Медведев – о переговорах по Лантратову: «Информация не соответствует действительности»

В «Химках» опровергли переговоры с «Зенитом» по Лантратову

«Зенит» возобновил переговоры по трансферу Лантратова («Чемпионат»)