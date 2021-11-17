ФНЛ. «Кубань» и «Алания» сыграли вничью – 5:5, «Оренбург» победил «Томь» и закрепил лидерство

«Кубань» сыграла вничью с «Аланией» в матче 23-го тура ФНЛ. Команды забили 10 мячей на двоих.

«Олимп-Долгопрудный» упустил победу над «Торпедо», ведя со счетом 3:0 к 43-й минуте. «Оренбург» обыграл «Томь» (2:1) и закрепился на первом месте в ФНЛ.

Россия. ФНЛ. 23-й тур

Олимп-Долгопрудный – Торпедо (Москва) – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Тарасенко, 11; 2:0 – Косянчук, 31; 3:0 – Косянчук, 40; 3:1 – Калмыков, 43; 3:2 – Лебеденко, 61; 3:3 – Султонов, 74.

Удаления: нет – Померко, 90+3.

Оренбург – Томь (Томск) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Диалло, 2; 1:1 – Ставпец, 50; 2:1 – Сычевой, 90+5.

Енисей (Красноярск) – Текстильщик (Иваново) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Саная (с пенальти), 11; 2:0 – Рукас, 40; 3:0 – Комков (с пенальти), 81.

Ротор (Волгоград) – Металлург (Липецк) – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Яковлев, 43.

Нефтехимик (Нижнекамск) – Балтика (Калининград) – 0:0

Акрон (Тольятти) – Факел (Воронеж) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Базелюк (с пенальти), 13; 2:0 – Гираев, 84.

КАМАЗ (Набережные Челны) – Волгарь (Астрахань) – 0:0

Краснодар-2 – СКА-Хабаровск – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Манелов, 4; 2:0 – Манелов, 12; 3:0 – Олусегун, 56; 3:1 – Гонгадзе (с пенальти), 76.

Кубань (Краснодар) – Алания (Владикавказ) – 5:5 (3:2)

Голы: 0:1 – Магомедов, 13; 1:1 – Абдоков, 23; 2:1 – Лаук, 29; 3:1 – Лаук (с пенальти), 3:2 – Машуков, 45+1; 4:2 – Лаук, 49; 4:3 – Гурциев, 50; 5:3 – Безденежных, 58; 5:4 – Хадарцев (с пенальти), 64; 5:5 – Машуков, 90+6.

Велес (Москва) – Спартак-2 (Москва) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Лопатин, 11; 1:1 – Оганесян, 34; 2:1 – Галоян, 64.

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