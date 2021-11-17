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Судьи
Главный судья:
Павел Шадыханов (Москва)

Оренбург - Томь

17.11.2021, Среда, 14:00 мск Ростоши, стадион Газовик Россия. ФНЛ, 23 тур Оренбург - Томь
Россия. ФНЛ (2021/2022)
5 тур
8 августа, воскресенье 13:00 Томь 1:2 Оренбург
Россия. ФНЛ (2020/2021)
40 тур
2 мая, воскресенье 13:00 Оренбург 2:0 Томь
20 тур
7 ноября, суббота 11:00 Томь 0:1 Оренбург
Россия. ФНЛ (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 14:00 Оренбург 3:0 Томь
12 тур
6 сентября, среда 15:00 Томь 0:0 Оренбург
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
23 апреля, воскресенье 12:00 Томь 1:2 Оренбург
10 тур
16 октября, воскресенье 16:30 Оренбург 3:1 Томь
Россия. ФНЛ (2015/2016)
26 тур
16 марта, среда 15:00 Оренбург 1:0 Томь
8 тур
23 августа, воскресенье 15:30 Томь 1:0 Оренбург
Россия. ФНЛ (2014/2015)
33 тур
24 мая, воскресенье 15:00 Оренбург 1:1 Томь
17 тур
2 ноября, воскресенье 12:00 Томь 0:2 Оренбург
Россия. Кубок (2013/2014)
1/16 финала
30 октября, среда 15:00 Оренбург 0:1 Томь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Торпедо М 38 20 15 3 65:36 +29 75
2. Факел 38 23 5 10 60:33 +27 74
3. Оренбург 38 23 5 10 64:37 +27 74
4. СКА-Хабаровск 38 19 8 11 48:38 +10 65
5. Енисей 38 19 6 13 58:55 +3 63
6. Алания 38 17 9 12 75:53 +22 60
7. Спартак-2 38 18 4 16 48:55 -7 58
8. Нефтехимик 38 17 7 14 60:43 +17 58
9. Акрон 38 16 10 12 47:40 +7 58
10. Балтика 38 14 16 8 51:30 +21 58
11. Краснодар-2 38 15 8 15 45:45 0 53
12. Кубань 38 13 10 15 45:48 -3 49
13. Велес 38 14 6 18 45:48 -3 48
14. Томь 38 13 9 16 51:60 -9 48
15. Олимп-Долгопрудный 38 9 14 15 35:47 -12 41
16. Волгарь 38 10 9 19 30:43 -13 39
17. КАМАЗ 38 8 13 17 29:45 -16 37
18. Ротор 38 8 12 18 37:53 -16 36
19. Металлург Лп 38 9 6 23 31:70 -39 33
20. Текстильщик Ив 38 5 8 25 31:76 -45 23
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