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    ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты

    Сергей Игнашевич дебютировал в качестве главного тренера «Балтики» с победы над «СКА-Хабаровском». У хабаровчан во втором тайме был удален вратарь Владимир Сугробов, и из-за отсутствия замен место в воротах пришлось занять полевому футболисту.

    «Алания» вышла на второе место, победив лидера «Оренбург». «Кубань» Александра Точилина уступила «Нефтехимику» Кирилла Новикова, краснодарцы замыкают таблицу.

    Россия. ФНЛ. 16-й тур

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Попов, 51; 0:2 – Лазарев, 77.

    Удаления: Андямов, 38 (вторая ж.к.); Сугробов, 85 – нет.

    Енисей (Красноярск) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чуканов, 5; 1:1 – Иванов, 80.

    Велес (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Стаменкович, 36; 1:1 – Исаенко, 50; 2:1 – Бацуев, 64; 3:1 – Вульфов, 84.

    Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Янов, 68; 2:0 – Ада, 74.

    Удаления: нет – Шаваев, 44 (вторая ж.к.).

    Спартак-2 (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Базелюк, 27.

    Волгарь (Астрахань) – Металлург (Липецк) – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кутьин, 34; 0:2 – Арустамян, 40.

    Текстильщик (Иваново) – Томь (Томск) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ставпец, 47 (с пенальти); 1:1 – Мосейчук, 68.

    Алания (Владикавказ) – Оренбург – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Гиоргобиани, 77.

    Кубань (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Юшин, 78; 0:2 – Емельянов, 90+5.

    Удаления: Сидоров, 75 – нет.

    Торпедо (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Померко, 66; 1:1 – Тесленко, 68.

    Удаления: Темников, 73 (вторая ж.к.); Калмыков, 78 – Свежов, 81 (вторая ж.к.).

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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