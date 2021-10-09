Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты

ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты

9 октября 2021, 21:22
4

Сергей Игнашевич дебютировал в качестве главного тренера «Балтики» с победы над «СКА-Хабаровском». У хабаровчан во втором тайме был удален вратарь Владимир Сугробов, и из-за отсутствия замен место в воротах пришлось занять полевому футболисту.

«Алания» вышла на второе место, победив лидера «Оренбург». «Кубань» Александра Точилина уступила «Нефтехимику» Кирилла Новикова, краснодарцы замыкают таблицу.

Россия. ФНЛ. 16-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Попов, 51; 0:2 – Лазарев, 77.

Удаления: Андямов, 38 (вторая ж.к.); Сугробов, 85 – нет.

Енисей (Красноярск) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чуканов, 5; 1:1 – Иванов, 80.

Велес (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стаменкович, 36; 1:1 – Исаенко, 50; 2:1 – Бацуев, 64; 3:1 – Вульфов, 84.

Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Янов, 68; 2:0 – Ада, 74.

Удаления: нет – Шаваев, 44 (вторая ж.к.).

Спартак-2 (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Базелюк, 27.

Волгарь (Астрахань) – Металлург (Липецк) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кутьин, 34; 0:2 – Арустамян, 40.

Текстильщик (Иваново) – Томь (Томск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ставпец, 47 (с пенальти); 1:1 – Мосейчук, 68.

Алания (Владикавказ) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гиоргобиани, 77.

Кубань (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Юшин, 78; 0:2 – Емельянов, 90+5.

Удаления: Сидоров, 75 – нет.

Торпедо (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Померко, 66; 1:1 – Тесленко, 68.

Удаления: Темников, 73 (вторая ж.к.); Калмыков, 78 – Свежов, 81 (вторая ж.к.).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Балтика Енисей Ротор Велес Краснодар Краснодар-2 Олимп-Долгопрудный Факел Спартак Спартак-2 Акрон Волгарь Металлург Л Текстильщик Томь Алания Оренбург Кубань Нефтехимик Торпедо КАМАЗ Игнашевич Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R-W_warrior
1633816978
Я так понимаю, "Торпедо"-"КамАЗ" матч "весëлый" выдался?
Ответить
portero
1633845226
у Балтики шанец отдать пальму первенства по ничейкам Ротору, а самим можно наверх ползти. подозрительно удаления нарисовали в первом тайме , за две желтые "нужным" командам, Факелу и СКА , чтоб не лезли РПЛ....
Ответить
JTherry
1633856486
"удивляет" Дима Хохлов, очередная ничья...) ну что, Цукерберг, страшно стало..?))
Ответить
Главные новости
Сенсационная ничья «Спартака», новый клуб Мостового, истерика Захаряна и другие новости
01:43
В Турции отреагировали на дебют Батракова за «Галатасарай»
01:17
1
Захаряну предложили вариант в РПЛ
01:09
Реакция «Фратрии» на ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:52
5
Рабинер прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
00:43
2
Заключение Лапочкина по пенальти в пользу «Спартака»
00:25
2
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
Вчера, 23:26
5
«Зенит» надолго лишился Вендела
Вчера, 23:17
5
ВидеоБатраков сказал два слова журналистам после дебюта за «Галатасарай»
Вчера, 23:04
4
Тренер «Оренбурга» – о судействе и «Спартаке»: «Это хорошая команда, но им не надо помогать»
Вчера, 22:52
15
Все новости
Все новости
Друг Клоппа может возглавить «СКА-Хабаровск»
00:12
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
29 августа
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
29 августа
5
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
«Торпедо» просматривает экс-спартаковца
27 августа
2
ФотоЧемпион в составе «Спартака» стал вратарем месяца в Первой лиге
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
ФотоВоспитанник «Краснодара», от которого отказалось «Торпедо», нашел новый клуб
26 августа
ФотоИгрок «Краснодара» перешел в московский клуб и забил в первом же матче
26 августа
ФотоКлуб Первой лиги уволил главного тренера
26 августа
2
Генич сказал, где продолжит карьеру Дзюба: «Может вести шоу со Слуцким на ТНТ»
26 августа
1
ФотоВратарь «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
23 августа
1
Экс-капитану «Торпедо» ампутировали часть ноги
22 августа
3
ФотоВоспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Локомотив» рассматривает восемь полузащитников
22 августа
5
КДК отказался засчитать техническое поражение московскому клубу
21 августа
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
21 августа
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
21 августа
21
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
21 августа
1
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
21 августа
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
20 августа
6
Экс-защитник сборной России перешел в клуб Басты
20 августа
Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения
20 августа
5
«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ
20 августа
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
19 августа
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
19 августа
Байрамян рассказал о методах Юрана
19 августа
1
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
19 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+