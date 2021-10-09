ФНЛ. «Алания» победила «Оренбург» и поднялась на второе место, «Балтика» выиграла в дебютном матче Игнашевича и другие результаты

Сергей Игнашевич дебютировал в качестве главного тренера «Балтики» с победы над «СКА-Хабаровском». У хабаровчан во втором тайме был удален вратарь Владимир Сугробов, и из-за отсутствия замен место в воротах пришлось занять полевому футболисту.

«Алания» вышла на второе место, победив лидера «Оренбург». «Кубань» Александра Точилина уступила «Нефтехимику» Кирилла Новикова, краснодарцы замыкают таблицу.

Россия. ФНЛ. 16-й тур

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Попов, 51; 0:2 – Лазарев, 77.

Удаления: Андямов, 38 (вторая ж.к.); Сугробов, 85 – нет.

Енисей (Красноярск) – Ротор (Волгоград) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Чуканов, 5; 1:1 – Иванов, 80.

Велес (Москва) – Краснодар-2 (Краснодар) – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Стаменкович, 36; 1:1 – Исаенко, 50; 2:1 – Бацуев, 64; 3:1 – Вульфов, 84.

Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) – Факел (Воронеж) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Янов, 68; 2:0 – Ада, 74.

Удаления: нет – Шаваев, 44 (вторая ж.к.).

Спартак-2 (Москва) – Акрон (Тольятти) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Базелюк, 27.

Волгарь (Астрахань) – Металлург (Липецк) – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кутьин, 34; 0:2 – Арустамян, 40.

Текстильщик (Иваново) – Томь (Томск) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ставпец, 47 (с пенальти); 1:1 – Мосейчук, 68.

Алания (Владикавказ) – Оренбург – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гиоргобиани, 77.

Кубань (Краснодар) – Нефтехимик (Нижнекамск) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Юшин, 78; 0:2 – Емельянов, 90+5.

Удаления: Сидоров, 75 – нет.

Торпедо (Москва) – КАМАЗ (Набережные Челны) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Померко, 66; 1:1 – Тесленко, 68.

Удаления: Темников, 73 (вторая ж.к.); Калмыков, 78 – Свежов, 81 (вторая ж.к.).

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ